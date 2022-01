BTS en Audacy live: ¿cuándo y dónde ver la presentación especial del grupo k-pop?

BTS suma un triunfo más a su carrera artística. A pesar de que el septeto coreano anunció un período de descanso indefinido, esto no detuvo a los seguidores de los idols k-pop, ARMY, para seguir promocionando a su artista favorito a través de votaciones en las redes sociales. De esta manera, la canción “Butter” del grupo de Corea del Sur se proclamó ganadora como mejor canción del año o “bop of the year” en la lista de Audacy. Conoce aquí cuándo y dónde ver la presentación especial de BTS.

BTS como bop of the year en Audacy

Los ‘Reyes del K-pop’, BTS, fueron anunciados como bop of the year con “Butter” y superaron a artistas de talla internacional como Olivia Rodrigo con “Good 4 u”, Silk Sonic (Bruno Mars y Anderson .Paak) con “Leave the door open”, Dua Lipa con “Levitating”, entre otros.

Imagen promocional de Audacy Live de BTS. Foto: Audacy

Audacy live: BTS

A través de una publicación en Twitter, Audacy confirmó que como festejo por el triunfo de BTS como bop of the year mostrará una presentación exclusiva del grupo k-pop en Los Ángeles en un especial titulado Audacy live: BTS.

Tweet de Audacy sobre el triunfo de BTS. Foto: captura/Twitter

“Tal como lo prometimos, ARMY… ¡Celebra el triunfo de BTS con una presentación exclusiva de dos canciones de BTS en su set en Los Ángeles!”, detalló Audacy en Twitter.

ARMY internacional empezó a crear teorías sobre la posibilidad de que estrenaran una nueva presentación del concierto Permission to dance on stage en Los Ángeles, tal como lo hicieron en la gala de los Golden Disc Awards 2022.

Mira aquí la presentación de “Life goes on” y “Butter” de BTS en los GDA 2022.

¿Cuándo es la presentación de BTS en Audacy live?

Audacy anunció que la presentación especial de BTS se llevará a cabo el 14 de enero del 2022 a las 11.00 p. m. en horario coreano y 9.00 a. m. en Nueva York, Estados Unidos.

Imagen promocional de Audacy Live de BTS. Foto: Audacy

Horarios por países para ver el Audacy live de BTS

Audacy Live de BTS en México, Costa Rica y Guatemala : 8.00 a. m.

Audacy Live de BTS en Perú, Ecuador y Colombia : 9.00 a. m.

Audacy Live de BTS en Venezuela y Bolivia : 10.00 a. m.

Audacy Live de BTS en Chile, Argentina y Brasil : 11.00 a. m.

Audacy Live de BTS en España: 3.00 p. m

¿Dónde ver el Audacy live de BTS?

El Audacy Live de BTS será transmitido por la cuenta oficial en Twitter de Audacy el viernes 14 de enero, según confirmaron a través de una publicación con el hashtag #BTSxAudacy.

MV de “Butter” de BTS