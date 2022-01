Snowdrop: estreno en Latinoamérica por Star Plus ya tendría fecha, según filtración

El k-drama Snowdrop avanza en medio de múltiples complicaciones por rigor histórico, mientras fans en Latinomérica se preguntan cuándo será el estreno para esta región. Según últimas filtraciones, la tan esperada fecha de lanzamiento ya estaría prevista.

Jung Hae In y Jisoo de BLACKPINK, en su debut como actriz principal, dan vida a esta historia de amor ambientada en la Corea del Sur del convulsivo año 1989. Jo Hyun Tak y Yoo Hyun Mi, creadores de SKY Castle, son director y guionista, respectivamente. ¿Cuándo llega a Latam?

Jisoo y Jung Hae In en escena de Snowdrop. Foto: jTBC

El complicado lanzamiento de Snowdrop

La serie coreana llegó a las pantallas de jTBC el 18 de diciembre del 2021 luego de sortear dos campañas en contra por acusaciones de presunta distorsión histórica. En simultáneo, comenzó la emisión vía streaming en algunas regiones, por Disney Plus.

Actualmente, el k-drama lleva 9 de 16 capítulos publicados, y su calendario tuvo que ser adelantado por producción para esclarecer dudas sobre el rigor de lo hechos mostrados.

¿Cuándo será el estreno de Snowdrop en Latinoamérica?

Poco antes del inicio de la transmisión, fans latinoamericanos fueron decepcionados con dos noticias: Snowdrop llegaría a esta parte del mundo en 2022 y no lo haría por Disney Plus, sino vía Star Plus.

Sin embargo, el panorama es ahora más alentador para los seguidores del k-drama en la región, pues estaría llegando completa en febrero si no hay más retrasos en su calendario , según cuenta insider dedicada a compartir información sobre los lanzamientos de Star Plus Latinoamérica.

Dicho usuario detalla que Snowdrop será estrenada en Latinoamérica con todos sus capítulos después de que finalice la emisión en Corea del Sur.