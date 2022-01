Maria Poonlertlarp, la ex-Miss Universo Tailandia que es hermana de Bright en F4 Thailand

La aparición de la hermana mayor de Thyme en F4 Thailand ha causado sensación en redes sociales no solo por la relevancia del personaje en la historia, sino también por Maria Poonlertlarp, Miss Universo Tailandia 2017 a cargo de este rol.

La ex reina de belleza fue presentada oficialmente como Thea (Tia) en el capítulo 3 del remake de Boys over flowers o Hana yori dango. Si aún no sabes quién es esta célebre figura, aquí te contamos algunos datos de su vida artística.

Tia fue presentada en el episodio 3 de F4 Thailand. Foto: GMMTV

¿Quién es Maria Poonlertlarp?

Maria Lynn Ehren (nombre real), conocida profesionalmente como Maria Poonlertlarp, nació el 8 de enero de 1992 en Bangkok, capital de Tailandia. Es hija de un ingeniero eléctrico sueco y una mujer china tailandesa que fue profesora en el Instituto Americano TESOL.

Su camino como modelo inició en 2014, mientras entraba para Elle (edición local). Ello le permitió viajar a Europa y posteriormente estudiar Negocios en Estocolmo.

La actriz y cantante estudió Negocios. También destaca por su labor como voluntaria. Foto: Miss Universo Tailandia

Maria en Miss Universo Tailandia

En 2016, dio el salto oficial a las pasarelas; al año siguiente ingresó al certamen Miss Universo Tailandia 2017. Fue coronada como la ganadora el 29 de julio en el Royal Paragon Hall de Bangkok por Chalita Suansane, la titular saliente.

Maria Poonlertlarp en Miss Universo 2017

Por su belleza, inteligencia, desenvolvimiento y calidad humana, Maria se alzó como una de las favoritas en Miss Universo 2017 y cerró su participación en el top 5. En aquella edición, celebrada el 26 de noviembre, la corona quedó en manos de la sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters.

Esta es una compilación del desempeño de la hoy actriz de F4 Thailand y cantante en el certamen internacional.