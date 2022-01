F4 Thailand: Dew Jirawat canta romántica canción para el remake de Boys over flowers

Dew Jirawat no solo marca su debut como actor en F4 Thailand: Boys over flowers, sino también lanza el primer OST de su carrera. El 10 de enero se estrenó la canción “In the wind” y su respectivo video musical con imágenes de Ren y Gorya.

El artista de 21 años se ha ganado el cariño del público al interpretar al ‘second lead’ del famoso remake tailandés de Hana Yori Dango. Su personaje es equivalente al del F4 Yoon Ji Hoo (Kim Hyun Joong), para quienes están más familiarizados con la versión coreana.

Ren es el 'second lead' en F4 Thailand. Foto: GMMTV

Hasta el episodio 3, la historia presentó a la protagonista Gorya interesada en el misterio que envuelve a Ren. Sin embargo, ella era consciente de que él vivía enamorado de otra mujer, la bella Mira que era su amiga de infancia.

En el capítulo estrenado el sábado 8, Ren decide seguir a su primer amor a Francia; un viaje que será decisivo para el futuro triángulo amoroso entre dos amigos y la protagonista.

Las imágenes de Ren y Gorya acompañan la voz de Dew Jirawat en “In the wind”. La romántica letra de la canción tiene frases como: “Déjame ser tu consuelo en la soledad, déjame llevar toda tu tristeza, hacerte saber que tienes a alguien aquí, en el viento”.

En el coro, Dew canta “Tengo temor de decírtelo, no es fácil expresar mis sentimientos; pero qué puedo hacer cuando todo lo que eres tú me hace amarte”.

¿Cuándo se estrena el episodio 4 de F4 Thailand?

La serie protagonizada por Bright Vachirawit, Tu Tontawan, Dew Jirawat, Win Metawin y Nani Hirunkit lanza capítulos nuevos todos los sábados. Se puede ver el thai drama en su plataforma oficial (YouTube) totalmente gratis. Los subtítulos al español se agregan progresivamente.