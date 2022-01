BLACKPINK: fans exigen comeback a YGE tras 15 meses sin música grupal

El 10 de enero, fans internacionales de BLACKPINK usaron las redes sociales para alzar su voz de protesta por un posible retraso del comeback. Seguidores de la exitosa girlband cuestionaron el manejo de YG Entertainment, pues el cuarteto de Jisoo, Rosé, Lisa y Jennie atraviesa el hiatus grupal más largo de su carrera.

Tres frases relacionadas a este pedido figuran en las tendencias mundiales de Twitter. Los posts impulsados por importantes fanbases enfatizan que el grupo lleva 15 meses sin lanzar un nuevo EP o álbum grupal, un periodo poco usual para artistas en la industria K-pop.

Fans se pronuncian sobre el hiatus de BLACKPINK. Foto: vía Twitter

Los seguidores también citan un reporte administrativo de YG Entertainment en el que se hablaría de un retraso adicional. Previamente, la agencia había comentado a medios que el comeback se haría a mediados de julio del 2021, algo que no sucedió.

“Paren de postergar a BLACKPINK”, es otra frase que emplean los BLINK como lema en su llamado de atención a la agencia en Corea del Sur.

“No hay libertad creativa, no responden a los fans, no hubo contenido musical grupal por más de un año. No hay agenda confirmada para las integrantes. No más excusas”, reclama al unísono un grupo de fanbases.

Fans se pronuncian sobre el hiatus de BLACKPINK. Foto: vía Twitter

¿Cuándo fue el último comeback de BLACKPINK?

El álbum más reciente de BLACKPINK data del 2 de octubre del 2020, con el title track “Lovesick girls” (THE ALBUM).

Aunque normalmente un grupo de K-pop puede tener entre uno y dos comebacks al año, la carrera del cuarteto formado por Jisoo, Rosé, Lisa y Jennie se ha caracterizado por largos períodos de espera.

Previo al estreno de “How you like that” en junio del 2020 , BLINK aguardó noticias por 14 meses desde el comeback anterior.

Desde “Lovesick girls” hasta marzo de este año, BLACKPINK cumpliría 18 meses sin regreso musical grupal; un periodo equivalente al servicio militar para los idols masculinos.

Fans se pronuncian sobre el hiatus de BLACKPINK. Foto: vía Twitter

Por otro lado, cabe recordar que en 2021 la girlband priorizó los proyectos individuales de sus estrellas. Ese año se registraron los debuts solistas de Rosé y Lisa ; además de la filmación del drama de Jisoo, Snowdrop.

Sin embargo, los fans temen que la agencia esté descuidando al grupo en su conjunto. Existe la intención de volver a mandar furgonetas de protesta a la agencia, tal como BLINK lo hizo en el hiatus del 2020.