“Butter” de BTS en quechua: artista peruana Renata Flores sorprende con su versión

Desde Perú, la cantante Renata Flores se ganó el corazón de ARMY al entonar “Butter” de BTS en quechua, idioma originario de los Andes. La artista nacida en Ayacucho publicó un corto video musical en sus redes sociales, donde también se le ve bailando la coreografía del segundo sencillo en inglés de la boyband más famosa del K-pop.

BTS ganó tres premios KCA México 2021. Foto: Nickelodeon

“Aquí está la sorpresa con mucho cariño”, escribió Flores al presentar su proyecto en Instagram y YouTube shorts.

El tema abarca la primera estrofa de la canción, el coro y la sección de rap que originalmente interpreta Suga y RM.

Además del cambio en el idioma de “Butter”, la producción musical revela una ligera variación: se añade el sonido de la zampoña al fondo instrumental.

El post de Instagram de Renata Flores está a punto de cruzar las 10.000 reacciones y ha atraído la atención de famosos en Perú, como la actriz Patricia Barreto, que halagó el talento de la cantante de 20 años.

Por otro lado, ARMY inundó la sección de comentarios con etiquetas a la cuenta oficial de BTS y a los mismos miembros de Bangtan (que ahora tienen perfiles de Instagram personales) para que puedan ver este trabajo valioso para la comunidad quechuahablante.

Renata Flores. Foto: Instagram

¿Quién es Renata Flores?

Nombrada por el New York Times como la ‘Reina del rap en quechua de Perú' en el 2021, Renata Flores es una artista peruana que saltó a la fama por reversionar hits del pop internacional al idioma quechua.

Uno de sus primeros proyectos que llegó a ser viral fue el cover de “The way you make me feel” de Michael Jackson, traducida a la referida lengua ancestral.

Su incursión en YouTube se dio después de haber participado en La Voz kids a los 13 años. En una entrevista con La República, Renata explicó que la sugerencia de emplear el quechua para sus covers vino de su mamá; ambas comparten el propósito de reivindicar su cultura a través de la música.