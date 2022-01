F4 Thailand: fanservice de Bright, Win, Dew y Nani dentro y fuera del drama

F4 Thailand fue el primer proyecto de Bright y Win, donde no son pareja, y los fans pensaron que no verían más escenas de BrightWin en este drama remake de Boys over flowers, pero pasó totalmente lo contrario. El 8 de enero se estrenó el episodio 3 y, con él, nuevos momentos que han sido catalogados por sus seguidores como verdaderos “fanservice” de los actores principales.

F4 Thailand: episodio 1

Desde el capítulo 1 del drama tailandés los fans de los actores de 2gether: the series esperaban interacción entre Thyme y Kavin, y así sucedió.

Mientras Win Metawin intentaba conquistar a una chicas y cuando estaba a punto de suceder algo, Bright Vachirawit interrumpe la escena, mientras centraba su frustración con uno de sus compañeros de escuela.

F4 Thailand: episodio 2

En el segundo capítulo de F4 Thailand, el fandom de BrigthWin tuvo diversas reacciones debido a la interacción de los actores tailandeses. La escena se resume en la segunda interrupción de Thyme al coqueteo que realizaba con dos azafatas en el aeropuerto.

Bright, Win y Tu

No forma parte del drama, pero detrás de cámaras, Bright, Win y Tu protagonizaron una divertida fotografía que causó furor en redes sociales.

Tu, Bright y Win de F4 Thailand . Foto: Instagram

F4 Thailand: episodio 3

En el tercer capítulo no hubo BrightWin, pero sí RenThyme. En ese momento, el actor Bright Vachirawit olvidó sus diferencias y abrazó a Dew, pidiéndole perdón por sus acciones pasadas.

Este es uno de los momentos de los recordados Sarawat y Tine de 2gether: the movie.

Momento BrightWin en Shooting Star OST de F4 Thailand. Foto: GMMTV

F4 Thailand x Meteor Garden

Asimismo, los fans esperan que la siguiente escena de Meteor Garde, versión china, se repita con Bright y Win.

La escena de Meteor Garden que quieres replicar en F4 Thailand, según los fans. Foto: Twitter

F4 Thailand en Mint

Y por supuesto, eL fanservice para la marca tailandesa Mint, realizada por Bright, Win, Dew y Nani.