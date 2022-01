BTS en los GDA 2022: ¿qué premios ganó el grupo k-pop en los Golden Disc Awards?

La tan ansiada noche para los fans del k-pop llegó. Aunque BTS no pudo asistir a los Golden Disc Awards, los siete integrantes del grupo coreano se hicieron presentes a través de un video pregrabado de sus éxitos musicales en el concierto Permission to dance on stage en en Los Ángeles. Averigua aquí qué trofeos suma Bangtan a su trayectoria musical.

BTS se llevó el Daesang como álbum del año

El 8 de enero, los Golden Disc Awards 2022 premiaron a lo mejor de la música coreana y, como era de esperarse, BTS triunfó a lo grande. El grupo k-pop se alzó como ganador de la categoría álbum del año (Daesang) con su disco Be y superó a artistas como aespa, IU, ENHYPEN, entre otros.

BTS es el primer artista k-pop en la historia en llevarse el Daesang de álbum del año por 5 años consecutivos.

BTS ganó con Be como álbum del año (Daesang) en los GDA 2022. Foto: captura/YouTube

Be de BTS es el quinto álbum de estudio del grupo k-pop y fue estrenado el 20 de noviembre del 2020. Con éxitos como “Dynamite” y “Life goes on”, Be recibió críticas positivas alrededor del mundo.

BTS: Be ganó el Bonsang como álbum del año

El disco Be de BTS se llevó un premio más, esta vez en la categoría Bonsang como álbum del año en los Golden Disc Awards 2022, triunfo que comparte junto a idols k-pop como SEVENTEEN, TXT, ENHYPEN, entre otros.

“Life goes on” es el sencillo promocional de Be, quinto álbum de estudio de BTS.

BTS: “Butter” como canción digital del año (Bonsang)

Aunque “Butter” de BTS no obtuvo el Daesang (premio mayor) como canción del año, sí obtuvo reconocimiento en los Golden Disc Awards 2022 en la categoría Bonsang como canción digital del año.

“Butter” de BTS fue lanzada el 21 de mayo del 2021 y es el segundo sencillo completamente en inglés del septeto k-pop.

BTS como el grupo k-pop más popular en los GDA 2022

BTS se llevó cuatro premios en los Golden Disc Awards 2022. Debido a su popularidad a nivel internacional, el septeto coreano ganó en la categoría de Seezn Popularity Award.

BTS ganó el premio a la popularidad de Seezn en los GDA 2022. Foto: captura/YouTube

