BTS en los Golden Disc Awards 2022: ver EN VIVO la participación de Bangtan en GDA

Ver a BTS en los Golden Disc Awards 2022 es un anhelo que ARMY espera satisfacer con mucho entusiasmo. Este fin de semana, Bangtan participará en los GDA, prestigioso evento anual que celebra los grandes logros del K-pop. En este, el septeto es artista del lineup y uno de los nominados favoritos.

Si eres ARMY seguramente no querrás perderte la premiación. Por ello, aquí compartimos los datos para que sigas en vivo la transmisión online de los 36th Golden Disc Awards.

Cuándo son los GDA 2022 con BTS

Los GDA 2022 serán realizados el sábado 8 de enero (KST) en una sola fecha, a diferencia de galas previas.

Lee Seung Gi, Lee Da Hee y Sung Si Kyung conducirán el evento desde el Gocheok Sky Dome de Seúl, Corea del Sur.

Lee Seung Gi será uno de los tres MC principales de los GDA 2022. Foto: Naver

Hora de inicio de los 36th Golden Disc Awards

El evento que iniciará más temprano en toda la temporada. En contraste con otras ediciones, los Golden Disc Awards 2022 arrancan a la 1.00 p. m. (KST) con la red carpet. Dos horas después comienza su gala principal.

Horarios para ver los GDA 2022 con BTS (Latam y España)

A continuación, revisa a qué hora iniciará en tu país la gala central de los GDA 2022, conforme la diferencia horaria con Corea del Sur.

Gala central de los GDA 2022 en Perú, Ecuador y Colombia : 1.00 a. m.

: 1.00 a. m. Gala central de los GDA 2022 en México, Costa Rica y Guatemala : 12.00 a. m.

: 12.00 a. m. Gala central de los GDA 2022 en Venezuela y Bolivia : 2.00 a. m.

: 2.00 a. m. Gala central de los GDA 2022 en Chile, Argentina y Brasil : 3.00 a. m.

: 3.00 a. m. Gala central de los GDA 2022 en España: 6.00 a. m

Logo de los Golden Disc Awards. Foto: PGA

BTS en los GDA 2022

Aunque el grupo superestrella del K-pop no estará presente en el evento, sí participará como nominado y formará parte del lineup. Según confirmó BIGHIT MUSIC, su performance consistirá en un video pregrabado de su presentación en Permission to dance on stage en Los Ángeles.

BTS en el lineup de los 2022 GDA. Foto: GDA

Nominaciones de BTS en los GDA 2022

Bangtan figura como nominado en tres categorías del evento: most popular artist award, digital song bonsang y album bonsang. También puede aspirar a los dos daesang.

Nominados a álbum bonsang. Foto: captura GDA

Canales para ver los 36th Golden Disc Awards

El evento será transmitido en televisión coreana mediante las cuatro señales del canal jTBC. Fans en Japón, Indonesia, Singapur, Vietnam y Malasia podrán seguir la premiación en plataformas online.

Canales en el extranjero para ver los Golden Disc Awards 2022. Foto: JTBC

Live streaming de Golden Disc Awards 2022 en YouTube

Admiradores a nivel mundial tendrán la opción de seguir el live streaming de lo Golden Disc Awards 2022 en YouTube, pero solo será de la red carpet. Se recuerda que el desfile de las estrellas K-pop en la alfombra roja inicia a la 1.00 p. m. (KST).

BTS en la red carpet de los GDA 2021. Foto: Golden Disc Awards

Golden Disc Awards 2022 online

No se ha confirmado la transmisión online de la gala central de los GDA 2022. Por ello, fans se preparan para seguir en Twitch y otros medios no oficiales el en vivo de la premiación transmitido por otros usuarios fans del K-pop.