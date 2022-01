BTS rompe un récord de 16 años y se convierte en el artista k-pop con más ventas en Oricon

Los ‘reyes del k-pop’ se encuentran en los preparativos para el lanzamiento de su nuevo webtoon 7 Fates CHAKHO y, como antesala, BTS sumó un récord a su carrera artística. El septeto de Corea del Sur se convirtió en el artista k-pop con más ventas en Oricon, Japón, con su disco compilatorio en japonés BTS The Best.

BTS suma nuevo récord histórico

El 6 de enero, Oricon publicó que el álbum BTS The best del grupo k-pop superó el millón de ventas en la lista japonesa, por lo que se convirtió en el primer disco de un artista coreano en alcanzar esta cifra en más de 16 años, tras superar el récord establecido por la solista BoA en el 2005 con Best of Soul.

BTS The best fue lanzado en junio del 2021. Foto: BIGHIT

Además, es la primera vez en 17 años que un artista masculino extranjero vende más de 1 millón de copias en Oricon, Japón, desde la banda Queen en 2004. Ahora, BTS comparte este récord junto a Michael Jackson, Bon Jovi, The Beatles, Queen y Scatman John.

BTS The best: “Film out”

El 16 de junio del 2021, BTS estrenó su tercer álbum compilatorio en japonés titulado BTS The best. Como canción promocional destaca “Film out”, pieza musical escrita por Jungkook y Iyori Shimizu, el vocalista del grupo japonés Back Number.

El álbum contiene todas las canciones en japonés que el septeto k-pop ha lanzado desde el 2017 e incluye “Dynamite”, el sencillo en inglés de la boyband en el 2020, como canción extra.

MV de “Film out” de BTS