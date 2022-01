BTS lanzará nuevo álbum en 2022: teorías de ARMY sobre el próximo comeback de Bangtan

Se hizo oficial que el nuevo álbum de BTS está en camino. El 6 de enero, BIGHIT MUSIC declaró a Newsen que se cancelaba el viaje de los idols a los Estados Unidos tras la reprogramación indefinida de los Grammys 2022. El citado medio, además, informó como portavoz de la empresa que Bangtan iniciará “un nuevo capítulo” con el lanzamiento de su nuevo disco este año.

La noticia tan esperada por ARMY se apoderó de las redes sociales y suscitó más de una teoría. Aquí recopilamos algunas de las predicciones más destacadas.

¿Cómo se llamará el nuevo álbum de BTS?

Se mantienen en reserva los detalles específicos del que será el primer álbum de BTS tras BE, publicado en noviembre del 2020.

Sin embargo, fans ya lanzan sus apuestas sobre detalles como el nombre. Algunos de los posibles títulos más sonados son: new chapter (nuevo capítulo) y the beginning of a new era (el comienzo de una nueva era). La pista de este último, según los fans, se hallaría en el MV “Permission to dance on stage”.

Detalle del MV "Permission to dance" de BTS. Foto: BIGHIT

¿BTS podría sacar un álbum completo de un género nuevo?

La premisa “un nuevo capítulo” incita a los fans a pensar que el aclamado septeto del k-pop, actualmente en vacaciones, podría sacar un álbum completo de género musical no explorado o poco probado por ellos.

ARMY se anima a apostar a que, finalmente, escucharán a Bangtan cantando temas rock o indie/housepop a lo largo de todo su disco.

¿7FATES: CHAKHO tendrá alguna conexión?

No es poco probable para los fans que el nuevo webtoon de BTS, 7FATES: CHAKHO, guarde relación con el próximo álbum. Esto debido a que el cómic digital anterior de Bangtan, Save me, estuvo conectado con los álbumes Map of the soul y The most beautiful moment in life.

Imagen promocional de BTS 7FATES: CHAKHO. Foto: Webtoon

Sobre la fecha de lanzamiento del álbum

La apuesta mayoritaria es que el nuevo álbum de BTS saldría en cualquier momento a lo largo de la segunda mitad del 2022. Sin embargo, son cada vez más los fans que piensan que el lanzamiento podría darse antes del concierto presencial de BTS en Seúl, programado para marzo.

“¿Recuerdan cómo los tannies liberaron Persona justo antes de la gira SY? ¿Qué pasa si el próximo disco sale antes del concierto de marzo?”, preguntan los admiradores en las redes sociales.