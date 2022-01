Golden Disc Awards: top 10 de las mejores presentaciones de los grupos K-pop en los GDA

Los idols de Corea del Sur se congregarán este sábado 8 de enero para celebrar lo mejor de la música K-pop en los Golden Disc Awards 2022. Artistas como BTS, SEVENTEEN, ENHYPEN y más forman parte del lineup oficial y a continuación te mostramos cuáles son las 10 presentaciones más populares de los grupos coreanos a través de los años.

Top 10 de presentaciones k-pop en los GDA

10. “BANG BANG BANG” de BIGBANG

El grupo k-pop de YG Entertainment BIGBANG animó los Golden Disc Awards 2016 con su icónica canción “BANG BANG BANG”. La pieza musical del entonces quinteto ganó como canción del año en varias premiaciones de Corea del Sur.

9. “Hip” + “Dingga” de MAMAMOO

MAMAMOO, la girlband conformada por Hwasa, Solar, Moonbyul y Wheein, presentó “Hip” y “Dingga” en la edición 2021 de los Golden Disc Awards. Con un concepto retro y la combinación del canto, rap y baile, las idols surcoreanas conquistaron a los seguidores del K-pop en el 2021.

8. “Playing with fire” + “As if it’s your last” de BLACKPINK

El grupo de chicas de YG Entertainment conformado por Jisoo, Jennie, Lisa y Rosé presentaron “Playing with fire” y “As if it’s your last” en los Golden Disc Awards 2018. BLACKPINK recorrió las pasarelas del escenario como parte de su coreografía para alegría de BLINK que asistió a la gala.

7. “Run this” + “Ko ko bop” de EXO

EXO, grupo perteneciente a SMTOWN, deleitó a EXO-L a nivel global con la presentación de “Run this” y “Ko ko bop” en los Golden Disc Awards 2018. Los seguidores del grupo surcoreano realizaron los populares ‘fanchants’ durante “Ko ko bop”, canción que se posicionó en el primer lugar de Genie, MelOn, Naver, entre otras listas musicales.

6. “Nobody else” + ‘Love killa” + ‘Middle of the night” de MONSTA X

La boyband MONSTA X sorprendió a sus fans en los Golden Disc Awards 2021 con presentaciones en vivo de “Nobody else”, canción en la que el grupo K-pop usó plataformas de agua en el escenario. En “Love killa” y “Middle of the night” jugaron con transiciones audiovisuales.

5. “Oh!” + “Run devil run” de Girls Generation

Girls Generation conmocionó a los seguidores del K-pop con el cambio de concepto de “Oh!” a “Run devil run”, presentación donde las nueve integrantes de aquel entonces dejaron atrás la faceta dulce que las caracterizaba en los Golden Disc Awards 2010.

4. “LION” de (G)I-DLE

Las artistas de Cube Entertainment ganaron fama internacional con “Lion”, canción que fue estrenada durante la participación de la girlband en el programa Queendom de Mnet. Los Golden Disc Awards 2020 mostraron a (G)I-DLE con una presentación que contó con un flashmob a cargo de una gran cantidad de bailarinas en el escenario.

3. “Sorry, sorry” de SUPER JUNIOR

Los ‘Reyes del Hallyu’ demostraron su capacidad de dominar varios conceptos en una sola presentación. En los Golden Disc Awards 2009, SUPER JUNIOR interpretó “Sorry, sorry answer”, versión R&B de la icónica canción del grupo K-pop en la que destacó el talento vocal acompañado de rap. Al cabo de instantes, los integrantes de SUJU formaron posiciones y deleitaron a ELF con la versión completa de “Sorry, sorry”, pieza musical que acumuló 10 triunfos en su etapa promocional.

2. “Not by the moon” + “Breath” de GOT7

Con cápsulas de colores, GOT7 brindó una introducción de baile en los Golden Disc Awards 2021, para luego interpretar “Not by the moon”. Seguido de ello, los siete idols presentaron “Breath”, canción que forma parte de Breath of love: last piece, cuarto y último álbum de estudio de la agrupación tras su separación de JYP Entertainment.

Bonus: “Signal” + “Likey” de TWICE

TWICE conquistó al público asistente de los Golden Disc Awards 2018 con una presentación inicial de paraguas antes de “Signal” y “Likey”. Esta última canción fue el sencillo promocional de su primer álbum de estudio Twicetagram y obtuvo cuatro victorias en programas musicales durante su periodo de promoción.

1. “IDOL” de BTS

BTS, el septeto coreano del momento, se adueñó de los Golden Disc Awards 2019 con una gran entrada para interpretar “IDOL”. Con la llegada de más bailarines y a modo de flashmob, los integrantes de Bangtan hicieron temblar el escenario donde se encontraban más artistas K-pop, hecho que quedó como anécdota curiosa entre los seguidores del género.