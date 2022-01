Jin sorprendido por precio de pijamas que diseñó: ¿cuánto cuesta la colección de BTS en Weverse?

Como parte de la agenda de Bangtan en enero, HYBE anunció el lanzamiento de merchandise creada con ideas de los integrantes de BTS. La primera colección en revelarse al público fue la de Jin, el popular Worldwide handsome.

ARMY recibió con entusiasmo los artículos que propuso Kim Seokjin, quien presentó dos modelos de pijamas y almohadas. El vocalista siguió la temática de “día bueno - día malo” y añadió estampados en personajes del estilo Tiny Tan para representar los dos conceptos.

Pijamas de la colección Good day, bad day de Jin. Foto: HYBE Merch

Jin sugirió que uno podía usar la pijama con ángeles cuando se siente satisfecho con su día, pero, si crees que no ha cumplido tus expectativas, puedes elegir la pijama de diablillo.

Además de esas características, el cantante fue muy detallista con requerimientos importantes: pidió que el algodón sea suave y de buena calidad, que haya varias tallas para elegir, bolsillos amplios en el pantalón, entre otros.

También se preocupó por que la almohada no fuese muy rígida y que el bordado de Tiny Tan no desentone con la decoración de quien lo use.

Almohadas en la colección Good day, bad day de Jin. Foto: HYBE MERCH

Precios de los goods de Jin

La venta de estos artículos está pautada para el 4 de enero a las 11 a. m. (9 p.m. en Perú) , pero ya se puede apreciar el precio de la colección en Weverse Shop.

El juego de pijamas llega a costar 110,55 dólares, mientras que la almohada está valorizada en 64,10 dólares.

Artículos diseñados por Jin en Weverse Shop. Foto: captura vía Twitter

Varios fans expresaron su sorpresa en Twitter pues resaltan que el precio de venta ha sido elevado en exceso, incluso considerando que haya sido personalizado por una celebridad.

En el debate sobre el tema, también hay quienes argumentan que el diseño y el material empleado compensan el costo que ha determinado HYBE. Resaltan que otros objetos más caros que ha promocionado BTS se han agotado sin ningún problema.

Pero los ARMY no fueron los únicos asombrados. A través de Weverse, Jin también reaccionó a los comentarios y al precio que le pusieron a sus goods.

“Sí pedí que los pijamas fuesen hechos de una tela con buena calidad. ¿Pero cómo puede costar así...? Yo también me sorprendí”, escribió el cantante de “Super Tuna”.

Jin comenta sobre la colección de goods oficiales. Foto: Weverse

El siguiente integrante que ha revelado sus artículos de diseño propio es Namjoon. El precio de esa colección se revelará el 5 de enero.