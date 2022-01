Kep1er, Woozi, Girls on Top: 7 estrenos musicales que llegan el primer lunes del 2022

El debut de Kep1er y Girls On Top, la apuesta solista de Woozi (SEVENTEEN) y cuatro comebacks. Incluso para quienes están familiarizados con el vertiginoso ritmo de la industria del K-pop, los lanzamientos musicales del primer lunes del 2022 se sienten como una avalancha.

Todos estos proyectos se estrenarán en simultáneo el 3 de enero a las 6 p. m. KST. (o 4 a. m. en Perú). Por ello, coincidirán y competirán inevitablemente en los charts de streaming o video.

Pero más allá de las cifras, quienes ganan son los fans del K-pop, al recibir más música para comenzar con energía un nuevo año.

Debut de Kep1er: MV “WA DA DA”

La girlband que nació del programa Girls planet 999 finalmente concreta el inicio de su carrera en el K-pop. Chaehyun, Bahiyyih, Yujin, Dayeon, Youngeun, Yeseo, Hikaru, Mashiro y Xiaoting estrenarán el MV de “WA DA DA”, tema principal de su primer EP First impact.

Debut de Girls on Top

Ya tienen el sobrenombre de ‘Avengers femeninas del K-pop’. Siete artistas de grupos femeninos de SM Entertainment se unen para el proyecto GOT: Girls on Top. Este será un grupo rotativo (sus integrantes cambiarán) y la primera alineación se denomina GOT: The Beat.

La canción “Step back” presenta la sinergia de BoA, Taeyeon y Hyeoyeon (SNSD), Wendy y Seulgi (Red Velvet), Winter y Karina de aespa. El sencillo digital se estrena el lunes 3 en Spotify, iTunes, Apple Music, MelOn y más plataformas coreanas.

El mixtape de Woozi

Woozi, integrante de SEVENTEEN, incursionará como solista con su mixtape “Ruby” . La expectativa está puesta en el artista de 25 años, líder de la unidad vocal, bailarín, compositor y productor de casi toda la discografía de su grupo musical.

El track de estilo rock que ha preparado Woozi es interpretado completamente en inglés como un regalo para los fans internacionales. Su videoclip se lanzará en YouTube y la canción estará disponible en iTunes, Spotify, Apple Music y Soundcloud.

Comeback de P1Harmony

La boyband formada por Ji Ung, Jong Seob, Theo, Kee Ho, In Tak y Soul regresa con su tercer mini álbum DISHARMONY: FIND OUT y la canción principal “Do It like this” . El concepto futurista de este proyecto cerrará la trilogía que iniciaron en su debut del 2020.

El disco de P1Harmony se lanzará por plataformas musicales coreanas e internacionales.

Comeback de UP10TION

Siete integrantes de UP10TION regresarán a los escenarios con el tema “Crazy about you” , de su décimo miniálbum NOVELLA. Gyujin, Khun, Sunyoul, Kogyeol, Xiao, Hwanhee y Bit-to dan un adelanto de la performance en el teaser previo a su comeback.

Comeback de BLITZERS

BLITZERS debutó en abril del 2021 y es una boyband formada por siete integrantes: WoonJu, GO_U, Juhan, Sya, Jin Hwa, Lutan y Chris. Esta vez vuelven con el sencillo “Bobbin”, que muestra un concepto más maduro en comparación a su trabajos previos.

Comeback de Hur Hyunjun