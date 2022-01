Ghost doctor en tvN y Viki: ver capítulos 1 y 2 del drama de Kim Bum y Rain

Luego de The tale of the nine tailed y Law school, Ghost doctor es el nuevo proyecto de Kim Bum. El actor que fue estrella en Boys over flowers hace 13 años se viste de médico en el drama de estreno por tvN y Viki. Bi Rain, leyenda del k-pop y los k-dramas, también es parte del elenco.

Aquí te contamos cómo ver gratis el ep 1 de Ghost doctor, serie que se estrena el lunes 3 de enero.

Rain y Kim Bum en Ghost Doctor. Foto: tvN

Sinopsis de Ghost doctor

Este es un drama de fantasía y comedia que se sitúa en un hospital. Cha Young Min es un cirujano genio, con una increíble habilidad en las manos; sin embargo, es arrogante y de trato difícil con sus colegas. Incluso se va alejando de su novia, la neurocirujana Jang Se Jin.

Por otro lado está Go Seung Tak, un residente que proviene de una familia privilegiada. Su abuelo es el fundador del hospital donde ahora trabaja. Seung Tak no tiene mucha vocación, pero el gran punto de inflexión de su vida será el encuentro con Young Min.

Debido a un inesperado incidente, el doctor genio y el doctor torpe combinan sus espíritus. ¿Qué pasará luego de que Seung Tak sea “poseído” por el alma del cirujano Cha?

Así se capturó el poster oficial de Ghost doctor. Foto: tvN

Actores de Ghost doctor

Rain es el cirujano Cha Young Min

Kim Bum es el residente Go Seun Tak

Son Naeun es la pasante de urgencias Oh So Jung

Uee es la neurocirujana Jang Se Jin

Horario de transmisión de Ghost doctor

Ghost doctor en Perú: 8.30 a. m.

8.30 a. m. Ghost doctor en Indonesia: 8.00 p. m.

8.00 p. m. Ghost doctor en Colombia: 8.30 a. m.

8.30 a. m. Ghost doctor en Malasia: 9.30 p. m.

9.30 p. m. Ghost doctor en México: 7.30 a. m.

7.30 a. m. Ghost doctor en Filipinas: 8.00 p. m.

8.00 p. m. Ghost doctor en Chile: 10.30 a. m.

10.30 a. m. Ghost doctor en Argentina: 10.30 m.

10.30 m. Ghost doctor en Estados Unidos (L.A): 5.30 a. m.

¿Dónde ver los capítulos 1 y 2 de Ghost doctor con sub español?

Médico fantasma saldrá al aire por tvN el primer lunes del 2022. Sin embargo, los fans internacionales pueden verlo en streaming por Viki Rakuten.

En la mencionada plataforma, Ghost doctor tendrá subtítulos en inglés, español y más idiomas según sea la colaboración de los equipos de traducción.

Uee en Ghost doctor. Foto: tvN

Ver Ghost doctor en Viki online

Los primeros capítulos de Ghost doctor serán de acceso gratuito en Viki. Sin embargo, para episodios posteriores se requerirá una membresía Viki Pass Standard.

LINK: https://www.viki.com/tv/38292c-ghost-doctor?locale=es

Ghost doctor: Kim Bum y Rain. Foto: captura/Viki

Tráiler de Ghost doctor