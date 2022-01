Jae Park deja DAY6 y JYP: ¿qué pasó con el idol k-pop argentino?

La salida de Jae de DAY6 y JYP fue oficializada por la citada agencia, pero los fans se muestran confundidos debido a las palabras del popular idol argentino-estadounidense de ascendencia coreana sobre su caso. ¿Qué dijo el famoso de 29 años?

Jae anuncia su hiatus

Todo comenzó a la medianoche del 1 de enero del 2022 (KST), con una publicación de Jae Park en Twitter.

En este post, el cantante agradeció a los fans por su apoyo desde el debut grupal hace seis años, e informó su hiatus temporal de las actividades conjuntas tras conversarlo con su empresa.

“Después de una discusión exhaustiva con JYP, lamento decirles que decidimos tomarme una pausa de las actividades de DAY6 por el momento. Apreciaré todos los recuerdos, desde el sudor y las lágrimas que derramamos juntos hasta las aventuras y emociones que compartimos durante los últimos seis años. Volveré después de trabajar en mí. ¡Gracias!”, se leyó en parte de su publicación.

Post de Jae. Foto: captura Twitter @eaJPark

Anuncio de JYP sobre la salida de Jae

Sin embargo, JYP Entertainment publicó una versión opuesta exactamente 12 horas después del tuit de Jae.

También por Twitter, la empresa afirmó que el artista ya no formaba parte ni de sus filas ni del quinteto de k-pop y k-rock, y que la decisión de su salida había sido conversada.

“Jae, que ha sido miembro de DAY6 hasta ahora, dejó el grupo el 31 de diciembre del 2021 y su contrato fue rescindido. Intercambiamos conversaciones profundas con Jae durante mucho tiempo, y tras una cuidadosa discusión, decidimos respetar la opinión del artista y concluir nuestro contrato exclusivo.

Aunque nuestra relación con Jae ha llegado a su fin, JYP también animará las actividades futuras de Jae con su nuevo comienzo”, se lee en un fragmento del comunicado.

Comunicado de JYP. Foto: Soompi

Respuesta de Jae al anuncio de JYP

Versiones contradictorias provocaron frustración y confusión en los fans, y estas reacciones continúan multiplicándose tras la respuesta de Jae. Vía Twitch, el también compositor, quien en numerosas ocasiones ha entrado en conflicto con la empresa al denunciar falta de apoyo, aseguró que regresará junto a DAY6 en el futuro.

“Va a tomar un poco de tiempo para que los chicos regresen y estén listos para completar el círculo, porque están en servicio militar, ¿verdad? Entonces, una vez que todos estén de regreso, probablemente nos sentaremos y tendremos otra discusión, porque ya hablamos de eso. Creo que estamos bien. Vas a tener que confiar en mí. O si no confías en mí, confía en los chicos. Eso es todo al respecto. Entonces habrá actividades grupales en su conjunto. En mi mente, ahora mismo, digo que sí. Me sorprendería mucho si llegara una realidad en el futuro en la que no volviéramos a participar como DAY6. No sé el nombre ni cómo va a ir la situación, pero lo más probable es que los cinco volvamos a estar en el escenario”, fueron sus palabras, conforme Koreaboo.