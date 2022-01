F4 Thailand: curiosidades que no sabías de Dew Jirawat, actor que interpreta a Ren

El lakorn F4 Thailand se alza como una de las producciones asiáticas preferidas de los fans en la temporada y Dew Jirawat, intérprete del personaje Ren, como una de las figuras del drama con mayor impacto en el público.

Jirawat Sutivanisak, por su nombre real, ha debutado como actor con este drama tailandés también conocido como el remake de Boys over flowers o Hana yori dango.

Si eres fan de esta novel promesa de los lakorns, mientras F4 Thailand retoma su emisión tras aplazar el estreno del episodio 3, te contamos algunas curiosidades personales que compartió en una reciente entrevista para SUDSAPDA.

Dew Jirawat como Ren en F4 Thailand, drama tailandés inspirado en Hana yori dango (Boys over Flowers o Meteor garden). Foto: GMMTV

¿Dónde y qué estudia Dew Jirawat?

Dew Jirawat estudia una especialización en Diseño Interactivo y Multimedia en College of Social Communication Innovation Srinakharinwirot University. Según compartió en la conversación con SUDSAPDA, entra a su tercer año.

Plato favorito y qué cocina mejor Dew cuando está en casa

Después de meditarlo profundamente, el popular ‘second lead’ de F4 Thailand gusta comer pollo frito cuando está en casa.

En cuanto a lo que prepara en el hogar, afirmó que no suele cocinar, pero que se le da bien hacer verduras fritas revuelas o bistec usando tantos ingredientes como quiere para que salga delicioso.

Actividad favorita de Dew cuando está en casa

Su primera respuesta fue dormir, pero luego asoció a esta actividad con la flojera y optó por señalar que le gusta encontrar algo para ver, pero que no sea académico.

Ren es el 'second lead' en F4 Thailand. Foto: GMMTV

¿Cómo es Ren según Dew?

“Ren es una persona callada. Es un introvertido. Trata de no meterse en ninguna situación que pueda provocarle problemas. Siempre es recto. No habla no mucho, pero cuando lo hace es sincero. Además, es misterioso. Es bastante diferente a mí”, replicó Dew Jirawat sobre Ren, personaje interpretado en otras versiones por Kim Hyun Joong (Boys over flowers), Oguri Shun (Hana yori dango), etc.

Cómo se sintió Dew al conseguir el papel de Ren

El actor tailandés de 21 años no respondió de manera concreta la pregunta. En cambio, expresó sus expectativas por esta puerta que se le ha abierto.

“No sé qué decir. Solo adicioné para este rol, así que, ¿qué sigue? Es un gran cambio en mi vida. Desde ahora todo será diferente. Si será mejor o no aún, no lo sé; pero estoy seguro de que todo cambiará en mi vida. Es el comienzo de mi nueva era”, fueron sus palabras.

F4 Thailand: conoce a Dew Jirawat, el nuevo Yoon Ji Hoo en el remake de BOF. Foto: composición LR / Imágenes @GMMTV y KBS

Conciertos que quiere ver Dew en el futuro

Específicamente, esto cuando se alivie la situación por la pandemia de la COVID-19. Dew Jirawat afirmó que, cuando llegue ese momento, le gustaría asistir a un concierto de k-pop y a uno del popular grupo japonés ONE OK ROCK.

El también reciente debutado cantante, a quien podemos escuchar en los OST de F4 Thailand, compartió qué necesita hacer para dormir, qué es lo primero que hace cuando despierta, tuvo una ingeniosa respuesta cuando se le pidió describir al drama en tres palabras, etc.

Puedes mirar aquí la entrevista completa realizada por SUDSAPDA (subtítulos en inglés).