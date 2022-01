Los comebacks k-pop más esperados del 2022: Kyuhyun, ENHYPEN, MOMOLAND y otros idols

¿Cuáles serán los comebacks k-pop en 2022? Con el arribo del Año Nuevo, esta pregunta se extiende en los fans de la música de Corea del Sur. Crecen las expectativas por saber quiénes deleitarán con su arte tras un 2021 cargado de grandes logros en el ámbito.

Esta es una guía para los seguidores que desean agendar los regresos más esperados de los ídolos coreanos. Mencionamos que se irá actualizando la información según se confirmen más comebacks.

Comebacks k-pop en enero del 2022

3 de enero: UP10TION, P1Harmony y BLITZERS

4 de enero: ONEWE y woo!ah!

5 de enero CHOCOME (subunidad de WSJN) y OMEGA X

6 de enero: AleXa

10 de enero: ENHYPEN y Kim Yo Han de WEi

16 de enero: Wheein de MAMAMOO

14 de enero: MOMOLAND

17 de enero: DRIPPIN

19 de enero: Moonbyul de MAMAMOO

Comebacks k-pop en enero del 2022 con fecha por confirmar

Wonho

PENTAGON

Kyuhyun de SUPER JUNIOR

Hyolyn

Sam Kim

fromis_9

Kyuhyun regresa con la parte final del proyecto Season. Foto: Label SJ

¿Cuándo será el comeback de BTS en 2022?

BTS estuvo imparable en 2021 con sus dos singles en inglés (”Butter” y “Permission to dance”), pero no tuvo comeback en su país y no lanzó álbum. ARMY se pregunta cuáles serán los planes del septeto en el ámbito musical.

Al respecto, se difunde que Bangtan estrenaría en algún momento del 2022 un nuevo álbum coreano de larga duración.

¿BLACKPINK tendrá comeback en 2022?

Después de lanzar en 2020 su primer álbum completo, BLACKPINK no volvió a presentar nueva música como grupo. Por el contrario, fueron priorizadas las promociones individuales de las integrantes a lo largo del 2021, como los respectivos debuts de Lisa y Rosé como solistas.

¿Este 2022 la agrupación femenina sensación del k-pop volverá a los escenarios? Dicha cuestión aún no tiene respuesta oficial por parte de YG Entertaiment.

Mientras tanto, los fans se mantienen atentos a la agenda de la girlband y a la espera de actualizaciones sobre su “hiatus” musical.