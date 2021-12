Lee Min Ho y Woo Do Hwan recuerdan drama TKEM en saludo de Año Nuevo

Ha pasado mucho tiempo desde la emisión de The king eternal monarch, pero Woo Do Hwan y Lee Min Ho no pierden ocasión para recordar a los personajes que interpretaron en el drama coreano. En víspera de la celebración de Año Nuevo, ambos actores lucieron una vez más el bromance que cautivó al público en 2020.

A pocas horas de despedir el 2021, Lee Min Ho compartió saludos para los más de 27 millones de seguidores que tiene en Instagram. “Feliz Año Nuevo. Tengan un año de alegría con quienes más aman”, escribió y reveló un set de fotografías de su cena en un lujoso hotel.

Lee Min Ho saluda a fans en Año Nuevo. Foto: Instagram

El galán de Boys over flowers recibió miles de comentarios que respondieron a sus buenos deseos, pero destacó la réplica de Woo Do Hwan, parte del grupo de amigos de Lee Min Ho conocido como ‘F4 de la vida real’.

Al hacer referencia a los personajes que interpretaron en la producción de fantasía sobre universos paralelos, Woo Do Hwan dejó flores de cerezo y contestó: “Hizo un gran trabajo este año, Pyeha (su majestad)”.

Woo Do Hwan felicita a Lee Min Ho. Foto: Instagram

El actor que salió del servicio militar en octubre usó el término de respeto con el que se dirigía al rey Lee Gon en The king eternal monarch.

“¡No puedo esperar a la respuesta de Lee Min Ho!”, “El bromance de TKEM sigue vigente”, comentaron los admiradores de la dupla que aguardan su reencuentro.

Lee Min Ho y Woo Do Hwan en The king: eternal monarch. Foto: Instagram

Lee Min Ho en 2021

Como mencionó Woo Do Hwan, el 2021 fue un año clave en la carrera de Lee Min Ho. Durante los primeros meses de este, la figura del Hallyu completó la filmación de uno de los proyectos más importantes de su carrera: la serie internacional Pachinko de Apple TV+ que se estrenará en 2022.

También se codeó con figuras importantes de Hollywood al asistir por primera vez a la 2021 Art+Film Gala en Los Ángeles. La llegada de Lee Min Ho a la alfombra roja fue uno de los momentos más comentados de la noche.