Parejas de Dispatch: Hyun Bin y Son Ye Jin a un año del destape de su relación

Llega el 2022 y la expectativa aumenta por conocer a la famosa pareja de Año Nuevo que revela el portal de celebridades Dispatch. Cada 1 de enero, el referido medio coreano expone la relación de una dupla de actores, cantantes o personalidades del entretenimiento. Una tradición que, a pesar de ser polémica, sigue marcando agenda en el público.

Entre los destapes que causaron más revuelo están el de Yoona (SNSD) y Lee Seung Gi en el 2014, Kai de EXO y Jennie de BLACKPINK en 2019 y, recientemente, el de la pareja protagonista del drama Crash landing on you.

Dispatch 2021: Hyun Bin y Son Ye Jin

Antes de que Dispatch publicara las fotos y el artículo sobre Hyun Bin y Son Ye Jin, ambos actores de más de 15 años de carrera ya habían estado envueltos en rumores de posible noviazgo. Aunque lo negaron en más de dos oportunidades, el tiempo le dio la razón a los fans que observaban su notable química.

Previo a Aterrizaje de emergencia en tu corazón, los intérpretes ya habían trabajado juntos en la película de acción The negotiation, del 2018. Con una amistad ya construida, Hyun Bin y Son Ye Jin cautivaron a fans con la historia de amor de una heredera surcoreana y un soldado del norte.

Hyun Bin y Son Ye Jin en los Baeksang Arts Awards. Foto: KNews

Muchos alentaban a una posible relación de los actores en la vida real, la cual se confirmó el 1 de enero del 2021.

Según Dispatch, la pareja comenzó a salir oficialmente tras la emisión del drama Crash landing on you. El portal afirmó que Son Ye Jin y Hyun Bin solían encontrarse para jugar al golf juntos, un hobbie que tenían en común.

Son Ye Jin y Hyun Bin. Foto: Dispatch

Tras la publicación de fotos de sus salidas, las agencias de ambos confirmaron los “sentimientos románticos” del uno por el otro y pidieron a los fans que apoyen su relación.

¿Planes de boda para Hyun Bin y Son Ye Jin?

Aunque ha pasado un año de su relación, la pareja se ha caracterizado por ser muy reservada con los detalles de su noviazgo. De hecho, aún no han compartido fotos juntos en sus redes sociales oficiales. No obstante, internautas declaran haberlos visto jugando golf o de compras, siempre con perfil bajo para no llamar la atención.

Son Ye Jin y Hyun Bin: fans comentan avistamientos de la pareja. Foto: vía Pann

Aunque recientemente fue viral que Hyun Bin y Son Ye Jin podrían dar el siguiente paso y contraer matrimonio, no hay noticias oficiales de los dos actores sobre ese tema. En cambio, ambos tienen la agenda llena en el plano laboral.

Son Ye Jin alista el estreno del drama Thirty-nine (39) para febrero del 2022. Por su parte, Hyun Bin ha sido confirmado para filmar Harbin, una película de acción y espías.