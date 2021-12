Conciertos k-pop en 2022: BTS, TWICE y los artistas que ya anunciaron sus shows

Desde la llegada de la pandemia por la COVID-19, los conciertos k-pop se paralizaron alrededor del mundo y comenzaron a popularizarse los shows online como una alternativa de seguir brindando contenido a los seguidores de la música coreana. BTS fue uno de los artistas coreanos en regresar a los conciertos presenciales con Permission to dance on stage en Los Ángeles, y ahora más celebridades se suman a ellos. Descubre aquí qué grupos ofrecerán conciertos con público incluido para alegría de sus fans y qué otros artistas mantendrán el formato online en sus shows para el 2022.

Próximos conciertos k-pop: confirmados 2022

Este 2022 traerá sorpresas para los seguidores del k-pop, quienes podrán participar del regreso de sus artistas favoritos a los conciertos presenciales. BTS, quienes ofrecieron una serie de cuatro conciertos con público incluido en Los Ángeles con Permission to dance on stage, volverán a brindar el show en vivo, esta vez en su país natal de Corea del Sur en el 2022.

BTS en la conferencia de prensa de Permission to dance on stage. Foto: BIGHIT

Por su parte, TWICE es uno de los primeros grupos k-pop que presentarán una gira mundial tras la pausa de actividades por la COVID-19. Con países confirmados como Japón y Estados Unidos para el 2022, las integrantes de la girlband de JYP Entertainment buscarán cautivar a sus seguidores con las presentaciones en vivo de “The feels” y “Scientist”.

Ocho de las nueve miembros de TWICE participaron en el concierto. Jeongyeon descansó por temas de salud. Foto: JYP

(G)I-DLE y MONSTA X tienen una propuesta diferente. Como parte de un festival europeo, los grupos k-pop se presentarán frente a más de 40.000 personas en Alemania en el 2022. Además, la boyband MONSTA X cuenta con 13 fechas de concierto programadas para Estados Unidos y Canadá en enero y febrero del 2022 con su gira mundial MONSTA X World Tour.

Joohoney, I.M, Kihyun, Minhyuk, Shownu y Hyungwon son los integrantes de MONSTA X. Foto: W Korea

Conciertos k-pop más esperados del 2022

Sin duda alguna, los conciertos más esperados por los fans del k-pop son los shows en vivo de BTS y TWICE. Luego de un año lleno de conciertos online, los fans de la música coreana esperan presenciar en vivo a sus artistas favoritos y sus más recientes éxitos.

Fans del k-pop esperan por el regreso de los conciertos presenciales en el 2022. Foto: captura/Twitter

Fans del k-pop esperan por el regreso de los conciertos presenciales en el 2022. Foto: captura/Twitter

¿BTS realizará concierto en Latinoamérica?

Hasta la fecha, el septeto de Corea del Sur, BTS, no ha confirmado fechas para presentar Permission to dance on stage en Latinoamérica; sin embargo, sus seguidores no pierden las esperanzas de que su grupo favorito pueda interpretar sus últimos éxitos como “Butter” y “Permission to dance on stage” en Latam.

PUEDES VER: Jungkook de BTS se convierte en la persona más popular de TikTok en el 2021

¿BTS vendrá a Perú el 2022?

Aunque BTS no ha pisado suelo peruano, sus fans realizan proyectos constantemente para llamar la atención de su artista favorito y del sello discográfico BIGHIT para que Bangtan incluya un concierto Permission to dance on stage en Perú en el 2022. Una de las últimas actividades realizadas por ARMY de Perú fue asistir a los conciertos de Estados Unidos con la bandera de Perú.

Bandera de Perú en BTS Permission to dance on stage en Los Ángeles. Foto: captura/Instagram

¿BLACKPINK en México?

El grupo femenino de YG Entertainment, BLACKPINK, transmitió de manera gratuita para México el concierto online BLACKPINK The show en agosto del 2021, y aunque aún no ha anunciado fechas de conciertos para el próximo año, BLINK espera que sus artistas favoritas puedan considerar a México dentro de sus planes de gira presenciales en el 2022.

¿Cuándo será el concierto de BTS en 2022?

Los ‘Reyes del k-pop’, BTS, regresaron a los conciertos presenciales con Permission to dance on stage en Los Ángeles, por lo que, para el próximo año, los idols surcoreanos brindarán el concierto PTD con sede en Seúl, Corea del Sur. Este formato de concierto en Estados Unidos se caracterizó por mostrar los éxitos más recientes de Bangtan y la primera presentación en vivo de la versión remix de “Butter” junto con Megan Thee Stallion.

¿Cuándo será el concierto de TWICE en 2022?

El grupo k-pop de JYP Entertainment, TWICE, anunció fechas para su gira de conciertos TWICE 4th World Tour ‘Ⅲ’ que incluyen Estados Unidos y Japón con 7 y 2 fechas, respectivamente. A continuación las fechas confirmadas de la girlband hasta el momento.

Fechas oficiales de conciertos de TWICE para el 2022. Foto: JYP Entertainment

¿Cuándo será el concierto de (G)I-DLE y MONSTA X en 2022?

(G)I-DLE y MONSTA X fueron los primeros grupos en ser confirmados como parte del lineup oficial del festival europeo KPOP.FLEX, el cual apunta a ser el más grande del continente con temática de música coreana. El show en vivo está programado para llevarse a cabo el 14 de mayo del 2022 en el estadio Deutsche Bank Park de Frankfurt, Alemania.

El grupo femenino de Cube Entertainment, (G)I-DLE, llevó a cabo su primer concierto en formato online en 2020 con I-Land.

¿Cuándo será el concierto de NCT 127 en 2022?

Una de las boybands del sello discográfico SM Entertainment, NCT 127, anunció en noviembre que próximamente el grupo k-pop se embarcará en una gira mundial para alegría de sus seguidores. ‘NEO CITY : Seoul – The link’ es un concierto presentado por NCT, el cual ya tuvo sus primeras fechas en Corea del Sur, el 17, 18 y 19 de diciembre.

¿Cuándo será el concierto de ATEEZ en 2022?

ATEEZ ofrecerá una serie de conciertos presenciales en Corea del Sur, Estados Unidos y Europa en el 2022 con la gira The fellowship: Beginning of the end, luego de la pausa de shows en vivo por la COVID-19. A continuación, las fechas programadas del grupo k-pop hasta el momento:

Fechas oficiales de conciertos de ATEEZ para el 2022. Foto: KQ Entertainment

Conciertos k-pop online en el 2022

La empresa SM Entertainment brindará el primer concierto gratuito online para los seguidores del k-pop este 1 de enero del 2022. Artistas como SUPER JUNIOR, TVXQ!, BoA. aespa, NCT 127, Red Velvet y más deleitarán a sus fans a través de presentaciones en vivo.