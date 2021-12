Snowdrop: Corte de Seúl desestima solicitud de asociación civil para cancelar el drama

La Corte de Seúl ha desestimado el 29 de diciembre la solicitud elevada una semana atrás por una asociación civil para cancelar la emisión de Snowdrop. Fans de Jisoo de BLACKPINK, Jung Hae In y más artistas y creadores detrás del k-drama en polémica por presunta distorsión histórica comparten su alivio en redes sociales por la resolución de las autoridades.

Mientras tanto, continúan a la espera de un nuevo pronunciamiento de la Casa Azul sobre la petición de ciudadanos publicado en la web gubernamental.

Recordamos que el citado pedido también aboga por el cese de transmisión del drama y sumó más de 300.000 firmas en dos días, tras su revelación el 19 de diciembre.

Petición fue publicada en la página web de la Casa Azul el 19 de diciembre, horas después del estreno de Snowdrop. Foto: jTBC

Solicitud civil contra Snowdrop

La asociación sin fines de lucro World Citizens solicitó el 22 de diciembre un mandato judicial en la Corte del distrito de Seúl para frenar la emisión del k-drama de los creadores Jo Hyun Tak y Yoo Hyun Mi.

El justificante del grupo es el peligro de distorsión histórica que supone la serie respecto a violentos eventos ocurridos en la Corea del Sur de 1987. “Puede provocar que estas personas justifiquen las dictaduras con el fin de defender a su celebridad favorita”, indica el texto.

“Esperamos que la corte detenga esta afrenta contra las víctimas concediendo un mandato judicial para detener la emisión de Snowdrop, y así envíe el mensaje de que la violencia política es inaceptable”, puntualizó la vocera de World Citizens, conforme Yonhap News.

Snowdrop se estrenó el 18 de diciembre y su primer episodio causó polémica en el público surcoreano. Foto: composición La República/jTBC

¿Qué dijo la Corte de Seúl sobre solicitud civil?

Las autoridades desestimaron la solicitud civil el día 29 alegando la poca probabilidad de que las inexactitudes históricas, en caso existan, sean aceptadas por el público.

Resaltaron también que el contenido del drama de jTBC y Disney+, protagonizado por Jisoo y Jung Hae In, no afecta directamente al grupo solicitante, por lo que no se puede señalar que infringe sus derechos.

Conforme k-media, esto fue lo que manifestaron las autoridades: “Incluso si Snowdrop se basa en distorsiones históricas, la probabilidad de que el público acepte las inexactitudes a ciegas es baja. A menos que el contenido del drama involucre directamente a la asociación civil, es difícil argumentar que infringe los derechos del grupo”.