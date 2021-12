BTS y su agenda en enero del 2022: todas las actividades y horarios de Bangtan

Artistas y fans inician el nuevo año con fuerza, ¿cuáles serán las sorpresas que traerá BTS en enero del 2022 para ARMY? El fandom se prepara para recibir la nueva temporada, tras un 2021 lleno de numerosos récords, premios y contenido de sus ídolos favoritos del K-pop.

Esta es una guía con el calendario de Bangtan y sus horarios hasta ahora confirmados para el primer mes del año.

Si eres ARMY, apunta en tu agenda esta información y mantente al pendiente de la actualizaciones, pues las actividades podrían ir aumentando con el pasar de los días ya que con el septeto liderado por RM las buenas nuevas nunca terminan.

1 de enero | BTS Interview Film Vogue Korea con Louis Vuitton

La publicación de Interview Film será la última actividad del calendario especial de la colaboración de BTS con Louis Vuitton para la edición de enero del 2022 de Vogue Korea.

Previamente, fueron revelados teasers, imágenes de portadas, making films, fashion films, entre otros contenidos con Jimin, Jin, Suga, Jungkook, Namjoon, V y J-Hope.

Calendario especial de BTS para la edición de enero de Vogue Korea. Foto: Vogue

2 de enero | BTS 7FATES: CHAKHO foto grupal

El calendario promocional del esperado webtoon 7FATES: CHAKHO con BTS arranca, en enero del 2022, con la publicación de una foto grupal el día 2, a las 9.00 p. m. en reloj de Corea del Sur (7.00 a. m. en Perú).

Imagen promocional de 7FATES: CHAKHO. Foto: BIGHIT / Webtoon

8 de enero | BTS en los 36th Golden Music Awards

Aunque los Bangtan Boys no podrán asistir de manera presencial a los 36th Golden Music Awards, serán parte del lineup del evento a través de la proyección de performances de Permission to dance on stage en Los Ángeles.

Los 2022 GDA iniciarán a las 3.00 p. m. del 8 de enero (KST). BTS figura entre los nominados y actualmente es favorito en Most popular artist award, la única categoría del evento que es definida al 100% por voto del público.

BTS en los 2022 GDA en México y Costa Rica : 12.00 a. m.

BTS en los 2022 GDA en Perú, Colombia y Ecuador : 1.00 a. m.

BTS en los 2022 GDA en Venezuela y Bolivia : 2.00 a. m.

BTS en los 2022 GDA en Brasil, Argentina y Chile : 3.00 a. m.

BTS en los 2022 GDA en España: 7.00 a. m.

BTS en el lineup de los 2022 GDA. Foto: GDA

8 de enero | BTS 7FATES: CHAKHO concepto 1 + teaser

Las primeras fotos conceptuales de BTS para la historia original salen a las 9.00 p. m. (KST) del 8 de enero. En simultáneo será liberado el teaser oficial de 7FATES: CHAKHO.

11 de enero | BTS 7FATES: CHAKHO concepto 2

Al igual que sucedió con los otros contenidos, los fotos con el concepto 2 de BTS para FATES: CHAKHO sale a las 9.00 p. m. (KTS), pero del 11 de enero.

BTS y los carteles especiales para 7Fates: CHAKHO. Foto: Naver Webtoon

14 de enero | BTS 7FATES: CHAKHO character poster

Los pósters de los personajes serán los últimos materiales previos antes de la publicación de esta historia original que se convertirá en el cuarto cómic digital oficial inspirado el grupo superestrella del K-pop.

14 de enero | Lanzamiento de BTS 7FATES: CHAKHO

Finalmente, el tan esperado lanzamiento de BTS 7FATES: CHAKHO llegará a las 9.00 a. m. del 15 de enero en horario KST por Webtoon y Wattpad. En Perú, el estreno del webtoon se dará por los ya citados canales, pero en la noche del día 14.