Girls On Top: SM reúne a 7 estrellas en el flamante ‘SuperM femenino’

SM Entertainment vuelve a la carga con sus proyectos y presenta Girls On Top, un nuevo grupo femenino al estilo de SuperM, formado por siete integrantes seleccionadas de SNSD, Red Velvet y aespa. La girlband estaría liderada por nada más y nada menos que BoA, solista leyenda del K-pop.

El anuncio se realizó el 27 de diciembre con la difusión de redes sociales oficiales y el teaser que revela a las miembros de Girls On Top (abreviado como GOT). Según el post, uno de los lemas de la girlband sería “GOT the beat”.

SM Entertainment presenta a GOT (Girls on top). Foto: Twitter

¿Qué integrantes forman Girls On Top?

BoA (35): solista que debutó en el 2000, abrió el mercado japonés para el K-pop y ahora también es directora creativa de SM Entertainment

solista que debutó en el 2000, abrió el mercado japonés para el K-pop y ahora también es directora creativa de SM Entertainment Taeyeon de SNSD (32): líder y vocalista principal de Girls’s Generation desde 2007, también es una de las solistas más exitosas de SM

líder y vocalista principal de Girls’s Generation desde 2007, también es una de las solistas más exitosas de SM Hyoyeon de SNSD (32): bailarina principal de Girls’s Generation (2007). Debutó como DJ HYO para su faceta solista

bailarina principal de Girls’s Generation (2007). Debutó como DJ HYO para su faceta solista Seulgi de Red Velvet (27): bailarina principal y vocalista de la girlband en la que debutó en el 2014

bailarina principal y vocalista de la girlband en la que debutó en el 2014 Wendy de Red Velvet (27): vocalista principal, reconocida como una de las mejores cantantes de su generación

vocalista principal, reconocida como una de las mejores cantantes de su generación Karina de aespa (21): líder de la girlband que debutó en 2020 y trainee por cuatro años en SM

líder de la girlband que debutó en 2020 y trainee por cuatro años en SM Winter de aespa (20): vocalista. Junto con Karina, son las miembros de menor edad en Girls on top.

Según el post de SM, Girls on top tendrá su primera performance como grupo el 1 de enero del 2022 . Es probable que esta se realice en el concierto online gratuito de Año Nuevo que SM transmitirá por todas sus redes sociales.

Asimismo, el lanzamiento digital de la primera canción de Girls on top está fijado para el 3 de enero a las 6 p. m. KST.