Suga tiene COVID-19: miembro de BTS da positivo tras regresar a Corea del Sur de Estados Unidos

Suga ha dado positivo por COVID-19 el 24 de diciembre. A través de un comunicado, en la citada fecha BIGHIT MUSIC anunció el caso del rapero de BTS, quien el día anterior había regresado a Corea del Sur tras varias semanas en Estados Unidos.

En su informe, la agencia de Bangtan detalla sobre el contagio de Yoongi y si hubo o no contacto con los otros miembros del aclamado septeto K-pop.

ARMY se une en redes sociales y comparte mensaje de aliento al famoso coreano de 28 años, en entradas como #GetWellSoonSuga y #GetWellSoonYoongi.

Mensajes de ARMY para Suga. Foto: captura Twitter

¿Qué pasó con Suga?

El rapero viajó a los Estados Unidos con sus compañeros de BTS a finales de noviembre, para los conciertos presenciales PTD y otras actividades artísticas. Después decidió vacacionar en tierras americanas, y finalmente regresó a Corea del Sur el 23 de diciembre.

BIGHIT detalla que el también productor se sometió a prueba PCR antes de salir de EE. UU., la cual arrojó negativo a COVID-19. A su regreso a su país natal, repitió el test e inició la cuarentena que exige el Gobierno local a todo aquel que ingrese a territorio nacional desde el extranjero. El resultado positivo lo conoció el jueves 24, durante su aislamiento.

En cuanto a los otros miembros del septeto nominado a los Premios Cultura Asiática 2021, BIGHIT asegura que ellos no entraron en contacto con el colaborador de “Girl of my dreams”, debido a que el positivo fue confirmado durante el periodo de aislamiento.

BTS actualmente se encuentra de vacaciones. Foto: BIGHIT MUSIC

¿Suga está vacunado contra la COVID-19?

Según la empresa, Yoongi recibió su segunda dosis contra el virus en agosto, no presenta síntomas y ya se encuentra siguiendo las medidas sanitarias del caso.

Suga de BTS. Foto: Hybe

Comunicado de BIGHIT en español

“Suga, miembro de BTS, que recibió una prueba de PCR de COVID-19 inmediatamente después de llegar a Corea el 23 de diciembre (jueves), dio positivo por el virus el 24 de diciembre (viernes) mientras estaba en autocuarentena.

Suga recibió la segunda dosis de su vacuna COVID-19 a fines de agosto de este año y actualmente no está experimentando ningún síntoma en particular. Actualmente está siguiendo las órdenes de tratamiento en el hogar según las pautas de las autoridades de salud.

Durante el tiempo de vacaciones oficial de los miembros de BTS, realizó actividades personales en los Estados Unidos. Antes de su salida de los EE. UU., se sometió a una prueba de PCR COVID-19 y recibió resultados negativos. Según las pautas de viaje actuales de Corea del Sur relacionadas con la propagación de COVID-19, recibió otra prueba de PCR tan pronto como llegó a Corea antes de comenzar su cuarentena. Debido a que el caso de Suga se confirmó como positivo después de que comenzó su cuarentena, no hubo contacto entre él y los otros miembros de BTS.

Big Hit Music planea apoyar a Suga lo mejor que podamos, poniendo la salud y la seguridad de nuestros artistas como nuestra máxima prioridad para que Suga pueda recuperarse lo más rápido posible. La agencia también se compromete a cooperar diligentemente con las instrucciones y directrices de las autoridades sanitarias”.