BTS: Jungkook y su canción “Still with you” se vuelven populares en TikTok en solo dos días

Imparable. BTS continúa marcando tendencias en redes sociales. Esta vez, la canción “Still with you” de Jungkook se encuentra entre los sonidos más populares de la plataforma TikTok, luego de que fuera subida oficialmente el 22 de diciembre a esta red social.

La canción interpretada por el ‘golden maknae’ se encuentra en el top de los sonidos más utilizados a solo dos días de que fuera publicada en TikTok. Hasta el momento, existen más de 13.000 videos que utilizan el tema.

¿Cuándo fue lanzada “Still with you” de Jungkook?

“Still with you” es una de las canciones más queridas por ARMY, ya que fue cocompuesta por Jungkook para sus fanáticos y lanzada durante el FESTA 2020, fecha muy especial debido a que se celebra el debut de BTS.

La canción del maknae de Bangtan fue lanzada oficialmente en Soundcloud el 5 de junio del 2020 y expresa el anhelo de un reencuentro, debido a que, por esos días, durante la pandemia de la COVID-19, el septeto no podía brindar conciertos presenciales ni salir de Corea del Sur.

2020: Jungkook compartió gratuitamente “Still with you” por el aniversario #7 de BTS. Foto: composición/Naver

”Nos reímos juntos y lloramos juntos. Esas sencillas emociones. Lo fueron todo para mí. ¿Cuándo será? Si tengo la oportunidad de verte de nuevo, te miraré a los ojos y te diré ‘te extrañé'”, dice parte del tema.

“Still with you” supera los 81 millones de reproducciones

Actualmente, el tema de Jungkook ha superado los 81 millones de reproducciones y tiene más de un millón de ‘me gusta’ en Soundcloud. “Still with you” es una de las canciones más escuchadas de la mencionada plataforma.

BTS FESTA 2021

Durante las celebraciones del FESTA 2021, Jungkook interpretó “Still With You” nuevamente para ARMY.