Mar de la tranquilidad: estreno, sinopsis, personajes y más de la nueva serie de Gong Yoo

Gong Yoo se colocará un traje espacial en The silent sea. En esta serie futurista y de ciencia-ficción sobre el espacio exterior, la nueva apuesta coreana de Netflix tras Squid game, My name y Hellbound, el aclamado actor comandará un selecto equipo de científicos que aterrizarán en la Luna como parte de una misión para salvar a la Tierra.

Bae Doo Na, Lee Joon y Lee Moo Saeng son otras de las aclamadas figuras de la actuación coreana presentes en este millonaria proyecto producido por el también actor Jung Woo Sung y dirigido por Choi Hang Yong, con el guion de Park Eun Kyo.

Gong Yoo y Bae Doona en The silent sea. Foto: Netflix

¿De qué trata The silent sea?

Basada en el cortometraje homónimo del director Choi, Mar de la tranquilidad sea nos ubica en un planeta Tierra casi desértico por el agotamiento de los recursos, en el año 2075.

Un selecto grupo de científicos tiene una misión de 24 horas para conseguir muestras importantes de una base lunar abandonada.

No saben qué les esperará en la estación que quedó desolada después de una serie de eventos misteriosos en torno a una delegación anterior, pero sí tienen una certeza: existe menos de un 10% de probabilidades de que todos vuelvan a casa con vida.

Póster promocional de Mar de tranquilidad. Foto: Netflix

Actores de The silent sea

Después de su destacado cameo de El juego del calamar, la sensación de las series de Netlix, Gong Yoo regresa a los K-dramas como Han Yoon Jae, el capitán de la tripulación de científicos. Si eres fan de las producciones coreanas, seguramente reconocerás al actor de 42 años por Goblin, Coffee prince, The silenced, Train to Busan, y también por Squid game.

Gong Yoo es el líder de la tripulación en The silent sea. Foto: Netflix

Bae Doona (Secret forest, Kingdom) también hace su regreso a la actuación con El mar de la tranquilidad, pero en la piel de la doctora Song Ji Ah, una valiente y experta astrobióloga que se une a la misión por cuestiones humanitarias y personales.

El cantante y actor Lee Joon (exmiembro de Mblaq), Lee Moo Saeng, Lee Sung Wook y Kim Sun Young (Reply 1988) completan la tripulación principal de científicos.

Heo Sung Tae, también actor de Squid game al igual que Gong Yoo, se une al proyecto en un cameo que promete impactar a la audiencia.

Elenco principal de Mar de la tranquilidad en conferencia de prensa del drama. Foto: Netflix

Fecha de estreno de The silent sea

Regalo de Navidad para fans de K-dramas. The silent sea será estrenada el 24 de diciembre por Netflix Latinoamérica.

¿Dónde ver el episodio 1 de Mar de la tranquilidad en español latino?

Debido a que es una serie original de Netflix, solo encontrarás El mar de la tranquilidad en esta plataforma streaming.

Mar de la tranquilidad, la nueva apuesta coreana de Netflix. Foto: Netflix

Horario de estreno de The silent sea

The silent sea en Perú : 2.00 a. m.

: 2.00 a. m. The silent sea en Indonesia : 2.00 p. m.

: 2.00 p. m. The silent sea en Colombia : 2.00 a. m.

: 2.00 a. m. The silent sea en Malasia : 3.00 p. m.

: 3.00 p. m. The silent sea en México : 2.00 a. m.

: 2.00 a. m. The silent sea en Filipinas : 3.00 p. m.

: 3.00 p. m. The silent sea en Chile : 4.00 a. m.

: 4.00 a. m. The silent sea en Argentina : 4.00 a. m.

: 4.00 a. m. The silent sea en EE.UU (PT): 0.00 a. m.

Ver gratis El mar de la tranquilidad en Netflix

Ver gratis en Netflix los episodios de The silent sea no será posible, puesto que desde el 2020 el servicio de streaming retiró la opción de prueba gratuita de siete días, beneficio que podían disfrutar los usuarios nuevos. Solo los suscriptores nuevos pueden acceder al contenido de la plataforma.

Tráiler del episodio 1 de The silent sea