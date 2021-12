Sweet home 2: Song Kang negocia participación en segunda temporada del K-drama de Netflix

La participación de Song Kang en Sweet home 2 fue descartada en reportes de medios coreanos en octubre, al igual que la participación de la mayoría de los otros actores de la serie coreana original de Netflix. Poco después, representantes del gigante del streaming salieron a aclarar que los detalles de la segunda temporada de Dulce hogar no habían sido decididos aún.

Semanas después, el 23 de diciembre, nuevos informes avivan las esperanzas de los fans de poder ver al intérprete de Hyun Soo en la continuación del K-drama de thriller que causó sensación tras su estreno en diciembre del 2020.

Song Kang en conversaciones para estar en Sweet home 2

Namoo Actors comunicó el día 23 que Song Kang está en conversaciones para participar en la segunda temporada del drama dirigido por Lee Eung Bok, PD responsable de Goblin, Jirisan, Mr. Sunshine Descendants of the sun y más exitosas series. La agencia del actor emitió esta postura luego de que se diera por sentado en un previo informe el regreso del protagonista de la primera parte.

La empresa, no obstante, puntualizó que aún no se ha llegado a algún acuerdo. Por ello, fans deberán esperar próximas actualizaciones para saber a ciencia cierta si verán o no a Hyun Soo en Dulce hogar 2.

“Es cierto que estamos discutiendo la aparición de la temporada 2 de Sweet home, pero aún no se ha confirmado nada”, expresó a través de Maeil Business Star Today.

Protagonizada por Song Kang, Sweet home fue lanzada con éxito en diciembre del 2020. Foto: composición Naver/Netflix

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Sweet home?

La fecha de estreno de Sweet home 2 no ha sido anunciada aún y tampoco se ha difundido información oficial sobre el inicio del rodaje. Sin embargo, según reporte pasado de K-media, la filmación supuestamente comenzaría durante el invierno en Corea del Sur (entre diciembre del 2021 y marzo del 2022).