Squid game: Jung Ho Yeon lloró tras palabras de su novio Lee Dong Hwi

Aunque Jung Ho Yeon no suele ventilar muchos detalles sobre su vida amorosa al lado de Lee Dong Hwi, en una reciente entrevista con STARPLUS la actriz de Squid game compartió las palabras de su novio que suscitaron lágrimas en ella.

La intérprete de Sae Byeok en El juego del calamar de Netflix también reveló todos los detalles sobre su encuentro con Zendaya en los 2021CFDA Fashion Awards, el cual quedó inmortalizado en fotos que alborotaron las redes sociales a inicios de noviembre.

Jung Ho Yeon y Zendaya en los 2021 CFDA Fashion Awards. Foto: CFDA

¿Qué le dijo Lee Dong Hwi a Jung Ho Yeon?

En entrevista con STARNEWS, Jung Ho Yeon conversó sobre su paso por importantes eventos internacionales a raíz de la popularidad de Squid game, sus planes a futuro en el rubro profesional y sobre su vida personal. Sobre esto último, fue consultada por los comentarios que recibía de su novio Lee Dong Wi, fashionista y actor de Reply 1988, SF8 y otros proyectos.

Al respecto, la top model que debutó como actriz con El juego del calamar, compartió: “Hmm, ¿qué me dice ‘oppa’? Cuando estoy en el extranjero, me dice: ‘Solo regresa sana y salva’. Él dijo: ‘Todo lo demás no tiene que funcionar y no importa, así que vuelve sana y salva’”.

Jung Ho Yeon y Lee Dong Hwi. Foto: Instagram Yang Yoon Ju

La famosa coreana nominada a los Premios Cultura Asiática 2021 continuó esta respuesta contado que aquellas palabras de su pareja le hicieron llorar y explicó por qué suscitó esa reacción en ella. “Debido a que todos anticipan algo de mí, tengo que hacer que algo suceda y tengo que lograr algo. Dado que existe esa expectativa, solo me estaba enfocando en eso. Pero ‘oppa’ dice que está bien si nada funciona y que solo siga saludable ”.

Poco después, el entrevistador comentó que ahora ella “está adelante” de su pareja en los titulares debido a su estatus de estrella global, pero la intérprete de Sae Byeok sonrió y replicó, conforme traducción de Soompi: “Ese orden no es importante. Además, creo que ‘oppa’ tiene mucho éxito en estos días”.