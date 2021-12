Kim Go Eun será hermana mayor de Nam Ji Hyun y Park Ji Hu en Little women

Un nuevo drama de Kim Go Eun, para alegría de los fans de k-dramas. El 23 de septiembre, medios coreanos confirmaron el estelar de la actriz en Little women, próxima serie de tvN que tiene como directora a Kim Hee Won, PD de Vincenzo y El payaso coronado.

Nam Ji Hyun y Park Ji Hu también fueron anunciadas en el cast femenino principal del drama junto a Kim Go Eun en la fecha.

Kim Go Eun, actriz coreana de 30 años. Foto: BH Entertainment

¿De qué trata Little women?

El nuevo k-drama, también conocido como Mujercitas, sigue las emocionantes aventuras de tres hermanas de vínculo estrecho que crecieron en la pobreza, quienes, tras un incidente, se enfrentarán a la familia más rica de Corea del Sur.

Actrices confirmadas en Little women

En septiembre último se dio a conocer que tanto Kim Go Eun como Nam Ji Hyun estaban en conversaciones para protagonizar Little women.

Ahora que aceptaron la oferta, ellas serán Oh In Joo y Oh In Kyung, respectivamente. Por su parte, Park Ji Hu interpretará a Oh In Hye, mientras que Wi Ha Joon, actor de Squid game y Bad and crazy, continuaría negociando su participación.

En lo que va del 2021, Wi Ha Joon estrenó las películas Midnight, Shark the beginning y la serie El juego del calamar. Foto: composición/TVN/TVING

Personajes de Mujercitas

Kim Go Eun, a quien vimos como Yumi en Yumi’s cells , será Oh In Joo, la mayor de las tres hermanas. Este personaje es descrito como alguien que quiere proteger a su familia con dinero. Ella buscará una vida acomodada como el de otras personas porque de pequeña vivió en la extrema pobreza, pero un incidente cambiará para siempre sus planes.

Nam Ji Hyun interpretará a la segunda de las Oh, In Kyung, una reportera de fuertes principios éticos que se topará con un misterioso caso sin revolver que asumió en sus días de novata.

Park Ji Hu dará vida a Oh In Hye, la menor de las Oh. Este personaje es descrito como una chica abrumada por el cariño inmenso de sus hermanas, quienes trabajan sin descanso para darle lo mejor. Se sabe que, a pesar de no tener materiales decentes debido a la pobreza de su familia, pudo ingresar a la escuela de arte con su talento.