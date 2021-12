BTS y BLACKPINK lideran la lista de los 10 mejores artistas K-pop, según Spotify

Los programas de fin de año, como es el caso de SBS Gayo Daejeon, alegrarán a los seguidores de la música coreana con presentaciones de sus artistas favoritos en esta Navidad. Por su parte, Spotify compartió una lista de los mejores artistas K-pop del 2021 en su plataforma y BTS junto a BLACKPINK, son los favoritos. ¿Quiénes más figuran en la lista selecta de Spotify?

Top 10 de artistas K-pop de Spotify en el 2021

10. Red Velvet

El quinteto de SMTOWN, Red Velvet, regresó este 2021 con su octavo miniálbum titulado Queendom. La canción promocional que lleva el mismo nombre, acumula más de 44 millones de reproducciones en Spotify.

9. EXO

Aunque algunos integrantes de EXO se encuentran en el servicio militar, EXO pudo realizar un comeback grupal en el 2021 para alegría de sus fans. De esta manera, la canción promocional “Don’t fight the feeling” acumula más de 31 millones de reproducciones en Spotify.

8. ITZY

El grupo de JYP Entertainment, ITZY, deleitó a sus seguidores con dos lanzamientos en el 2021. “Mafia in the morning” y “LOCO”. Hasta la fecha, “Mafia in the morning” suma más de 102 millones de reproducciones en Spotify.

7. SEVENTEEN

El grupo K-pop SEVENTEEN tuvo dos estrenos en el 2021, con “Ready to love” y “Rock with you”, los idols obtuvieron reconocimiento a nivel global. La canción “Ready to love” acumula 29 millones de reproducciones en Spotify.

6. IU

La solista K-pop IU presentó su quinto álbum de estudio titulado LILAC, cuya canción promocional del mismo nombre cuenta con 68 millones de reproducciones en Spotify. Actualmente, se le considera una de las solistas más exitosas de Corea del Sur.

5. TXT

El cinco idols K-pop de Tomorrow X Together estrenaron “0X1=LOVESONG”, canción perteneciente a su álbum The chaos chapter: freeze. La canción oficial en Spotify sobrepasa los 97 millones de reproducciones .

4. Stray Kids

Stray Kids se mantuvo activo durante el 2021 y su canción “Thunderous” destacó al usar elementos de la tradición coreana. La canción cuenta con más de 60 millones de reproducciones en Spotify y el grupo K-pop se convirtió en el primer artista de JYP Entertainment en vender más de 1 millón de ventas con su álbum NOEASY.

3. TWICE

El girlgroup JYP Entertainment, conocido también como ‘Grupo de la Nación’, sumó logros en el 2021 y conquistó al público internacional con “The feels”, primer sencillo digital en inglés. La canción de TWICE cuenta con más de 103 millones de reproducciones en Spotify

2. BLACKPINK

Aunque BLACKPINK no realizó un comeback grupal en el 2021, las cantantes de YG Entertainment siguieron ganando popularidad a través de los proyectos en solitario de sus integrantes. La icónica canción “How you like that” posee 554 millones de reproducciones en la plataforma de streaming Spotify.

1. BTS