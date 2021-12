Taehyung de BTS: “Los integrantes de Coldplay me llamaron el segundo Chris Martin”

La popularidad de BTS es más que reconocida alrededor del mundo. A pesar de que el septeto de Corea del Sur se encuentra en un periodo de descanso, sus integrantes continúan sumando récords y acaparan la atención de las redes sociales. Recientemente, Kim Taehyung reveló una anécdota que involucra al vocalista de Coldplay, Chris Martin. ¿Qué pasó durante las grabaciones de “My universe”?

Taehyung de BTS y Chris Martin de Coldplay

El 21 de diciembre, Vogue Korea publicó una entrevista realizada a Kim Taehyung de BTS, donde contó sobre su experiencia al grabar “My universe” con Coldplay. El idol surcoreano explicó que los integrantes de la banda británica elogiaron su técnica vocal, lo cual se puede observar en el documental que Bangtan publicó en su canal de YouTube.

Sin embargo, V de BTS agregó que en el video no se llegó a mostrar un momento épico que marcó su vida. “Cuando salió el demo de la canción en inglés, la canté de inicio a final. Los integrantes de Coldplay me escucharon y me felicitaron, llamándome el segundo Chris Martin. ¡Desde entonces, no dejo de escuchar esa grabación!”, explicó Taehyung.

Taehyung de BTS comparte su gusto por Coldplay. Foto: captura de YouTube

MV de “My universe” de BTS y Coldplay

¿Cuál es el sueño de Taehyung?

En la entrevista para Vogue Korea, Kim Taehyung de BTS reflexionó sobre cómo el pertenecer al grupo K-pop ha cumplido su sueño de la infancia. “Desde que estuve en la escuela, soñé con convertirme en cantante, pero nadie me tomaba en serio. Todos me decían que sea realista. BTS hizo mi sueño realidad”, detalló.

El popular V de Bangtan explicó que el sentir que a las personas les gusta lo que él hace le brinda satisfacción y es muy significativo para su vida.

Vogue Korea presentó sesión de fotos de Taehyung de BTS. Foto: Vogue Korea