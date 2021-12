Snowdrop: JTBC defiende una vez más al drama tras nuevo pedido masivo de cancelación

Una petición ciudadana a favor de la cancelación de Snowdrop fue elevada ante la Casa Azul el 19 de diciembre después del estreno del K-drama de Jisoo con Jung Hae In. Más de 300.000 ciudadanos de Corea del Sur se han sumado a dicha solicitud al día 21; a la par, JTBC se pronunció para defender la producción que significa el debut protagónico de la idol de BLACKPINK.

Anteriormente, en marzo del 2021, un primer pedido civil surgió en la página del Gobierno coreano tras revelarse la sinopsis de la serie.

Acusan a Snowdrop de distorsión histórica

El principal argumento para la solicitud de cancelación de Snowdrop radica en la presunta distorsión a la realidad de la Corea del Sur de 1987. En aquel periodo en el que está ambientado el K-drama cayó la dictadura militar liderada por Chun Doo Hwan tras protestas civiles previamente reprimidas de manera violenta.

“La historia sobre el movimiento democrático está siendo disminuida desde el primer capítulo”, manifiesta en la petición el ciudadano que inició esta campaña contra la emisión de la serie protagonizada por Jisoo de BLACKPINK, en su primer estelar como actriz, y Jung Hae In.

Comunicado de JTBC

El canal JTBC salió en defensa de la trama el 21 de diciembre, con contraargumentos a lo expuesto en la petición que suma más de 300.000 firmas.

Entre los puntos tratados se encuentran:

La dictadura militar como trasfondo de la serie

La negación de la presencia de algún espía que lidere los movimientos pro democráticos

La negación de que los protagonistas Su Ho y Young Ro (Jung Hae In y Kim Jisoo, respectivamente) participasen o lideraran las protestas.

Snowdrop: petición para cancelar K-drama supera las 300.000 firmas. Foto: captura tomada el 21 de noviembre (KST)

Puedes leer aquí la declaración completa de JTBC, canal privado a cargo de la emisión de esta serie de sábados y domingos.

“Después de la transmisión de Snowdrop, la controversia no se está apagando en base a información falsa, por lo que estamos publicando un comunicado.

En primer lugar, el trasfondo y el motivo para importantes incidentes en Snowdrop son la época del régimen militar. Con estos antecedentes, contiene una historia ficticia del partido en el poder en colusión con el Gobierno de Corea del Norte para mantener la autoridad. Snowdrop es un trabajo creativo que muestra las historias personales de individuos que fueron utilizados y victimizados por aquellos en el poder.

No hay ningún espía que lidere el movimiento de democratización en Snowdrop. Los protagonistas masculinos y femeninos no participaron ni lideraron el movimiento de democratización en los episodios 1 y 2, y no lo hacen en ninguna parte del guion futuro.

Snowdrop se estrenó el 18 de diciembre y su primer episodio causó polémica en el público surcoreano. Foto: composición La República/jTBC

La mayoría de los malentendidos con respecto a las preocupaciones de ‘distorsión de la historia’ y ‘menospreciar el movimiento de democratización’ criticados por muchas personas se resolverán a través del progreso de la trama del drama. El drama incluye la intención del equipo de producción de esperar que no se repita una era anormal en la que la libertad y la felicidad individuales están oprimidas por un poder injusto.

Aunque, lamentablemente, no podemos revelar gran parte de la trama antes de cada episodio, les pedimos que vigilen el progreso futuro de la trama.

Además, para oír las valiosas opiniones sobre los contenidos de JTBC, escucharemos diversas voces abriendo la ventana de chat en tiempo real del sitio del portal y el tablero de mensajes oficial de los espectadores.

Los principales valores que persigue JTBC son la libertad de creación de contenido y la independencia de producción. Basado en esto, JTBC continuará contribuyendo con todo su esfuerzo para mostrar grandes transmisiones”.