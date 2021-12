Premios Cultura Asiática 2021: cómo votar por el mejor grupo femenino del K-pop

Los Premios Cultura Asiática (PCA) 2021 de La República celebran a las mujeres de la música coreana mediante la categoría Mejor grupo femenino del K-pop, una de las 24 que conforman la segunda edición del evento a lo más destacado del continente en los ámbitos musical y actoral.

En este listado ordenado alfabéticamente conoce qué grupos de chicas buscarán llevarse la categoría en las votaciones online para los PCA 2021, sus respectivos trabajos publicados en la temporada y logros.

Nominados PCA 2021 - Mejor grupo K-pop (femenino)

BLACKPINK

Aunque BLACKPINK no ha lanzado canciones desde su icónico The album, continúa llevando el K-pop femenino a un nuevo nivel con numeroso récords mundiales en redes sociales, YouTube, la industria de la moda, y más. En particular, este año, el conjunto ha reforzado su marca pero a través de los proyectos individuales de sus miembros. Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo se han lucido más que nunca como solistas, embajadoras mundiales de marcas de lujo en importantes eventos del mundo fashion, representantes de la ONU, dramas, etc. Las idols de BLINK se alzaron en la categoría de los PCA 2020, ¿podrán repetir la victoria?

Brave Girls

Desde el resurgimiento de “Rollin’” en febrero del 2021, Brave Girls no ha parado de conquistar a Corea del Sur y fans internacionales con su música y carisma. La girlband (que probablemente se hubiera separado si su canción del 2017 no se volvía viral) continúa consolidándose como el conjunto que reina en verano, ahora de la mano de sus discos Summer queen y After ‘We ride’. Los 16 premios que recogió desde marzo de este año (los únicos de su carrera, además de una presea del 2011) demuestran cuánto ha sido el impacto del hoy cuarteto de Brave Brothers Entertainment.

EVERGLOW

EVERGLOW dio al público la canción K-pop del año 2020, según expertos de Rolling Stone. Este 2021, fascinaron a los fans con su tercer single y la canción principal de este, “First”, que significó para ellas su segundo win en show musicales. También sorprendieron con el cambio de líder (de E:U a Shiyeon) y esperanzador sencillo digital en colaboración con Unicef; además, realizaron un nuevo comeback con el que será su tercer mini álbum, Return of the girl.

(G)I-DLE

Un año difícil para los fans por la salida de Soojin. A pesar de ello, (G)I-DLE ha sabido mantenerse vigente en la industria con el lanzamiento previo, su cuarto miniálbum I burt promocionado con “HWAA”, y la colaboración posterior para Universe Music, de la mano de GroovyRoom, “Last dance”. Un dato importante: la producción del disco mencionado contó con la participación de la líder Soyeon, como es usual, pero también con la creatividad de Yuqi y Minnie.

ITZY

El quinteto de JYP Entertainment probó su lado más poderoso este 2021 con los titles “Mafia in the morning” y “Loco”, de su cuarto miniálbum y primer álbum de estudio, respectivamente. Y los fans MIDZY lo amaron y respondieron al esfuerzo de sus idols con ocho wins, solo en programas musicales. Este fin de año, al igual que en los anteriores desde su debut en 2019, ITZY promete ser uno de los grandes representantes de la cuarta generación del K-pop en las premiaciones coreanas.

LOONA

Aunque hubo rumor de disband por presunta crisis en su agencia, LOONA se mantuvo fuerte esta temporada con su cuarto miniálbum, cuya canción principal “PTT” conquistó a la triple oro olímpico An San, su debut en Japón y colaboraciones musicales de distintas miembros. El regreso de la líder Haseul tras recuperar su salud mental agregó una felicidad adicional a los ORBIT.

MAMAMOO

En 2021, el cuarteto se mantuvo activo en el mercado musical de Corea del Sur y de Japón a la par, lanzando en coreano un nuevo miniábum y su primer compilatorio, WAW y MAMAMOO: The best, respectivamente, junto con las versiones japonesas de Travel y WAW. La girlband integrada por Moonbyul, Solar, Hwasa y Wheein también anticipa ser uno de los actos más destacados en las premiaciones de fin de año.

Red Velvet

Tras el accidente de Wendy en Gayo Daejeon 2019, Red Velvet finalmente regresó con un material oficial OT5 en 2021. Queendom, su octavo miniálbum, y la canción promocional del mismo nombre fueron los trabajos con los que volvieron a sus fans después de año y medio de la era “Psycho”. Las idols de SM se llevaron a casa siete wins con su title y ahora buscan ser la mejor girlband K-pop en la segunda edición de los Premios Cultura Asiática.

TWICE

Por último, pero no menos importante, nominamos en esta categoría a TWICE. El también llamado ‘Grupo de la Nación’ de Corea del Sur tuvo una productiva temporada que dejó como resultado producciones en coreano, japonés e inglés. Los más recientes de estos fueron el single “The feels”, el tercer álbum de estudio coreano Formula of love y el noveno single japonés “Doughnut”. Con los logros que continúa acumulando el conjunto femenino de JYP, más el regreso de Jeongyeon y el anuncio del próximo tour, sin duda los ONCE pueden considerar al 2021 uno de los mejores años de sus queridas ídolos.

¿Cómo votar en los PCA 2021?

Las votaciones inician el 21 de diciembre a las 8.00 p. m. y cierran el 27 de diciembre de 2021 a las 12.00 p. m. Los resultados serán anunciados el 28 de diciembre a las 8.00 p. m. en una transmisión en vivo.