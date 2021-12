Premios Cultura Asiática 2021: cómo votar por la mejor leyenda K-pop

Los Premios Cultura Asiática de La República presentan su segunda edición, en la que se busca celebrar la música y actuación más destacada del continente asiático. Una de las categorías más esperadas por los seguidores es la de mejor leyenda K-pop que condecora a los grupos más icónicos en la historia de la música coreana.

Nominados PCA 2021 - Mejor leyenda K-pop

2NE1

2NE1 es uno de los grupos nominados a mejor leyenda K-pop en los PCA 2021. Foto: composición La República / YG

2NE1 debutó en el 2009 y es considerado uno de los grupos femeninos más exitosos de todos los tiempos. Con éxitos como “Lollipop”, “Fire” y “I am the best”, el grupo ha ganado grandes premios en las categorías de canción del año, artista del año y álbum del año en ceremonias de los MAMA. El grupo se separó en el 2016, luego de que Minzy decidiera enfocarse en su carrera en solitario y Bom optara por no renovar su contrato con el sello discográfico YG Entertainment.

2PM

2PM es uno de los grupos nominados a mejor leyenda K-pop en los PCA 2021. Foto: composición La República / JYP

2PM debutó en septiembre del 2008 y cuentan con éxitos como “Heartbeat”, “Again & Again” y “Hands up”. El grupo fue pionero en desvincularse de la imagen dulce de los idols K-pop y se inclinaron por un concepto sexy y un estilo de baile acrobático. En la actualidad, el grupo sigue activo y ha vuelto con “Make it”, canción que muestra su lado más maduro luego de que todos los integrantes culminaran su servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

BIGBANG

BIGBANG es uno de los grupos nominados a mejor leyenda K-pop en los PCA 2021. Foto: composición La República / YG

Considerado como uno de los grupos más icónicos del K-pop, BIGBANG debutó en agosto del 2006 y alcanzó popularidad con sus canciones “Lies”, “Haru haru” y “Fantastic baby”. La boyband ha recibido premios internacionales como el de mejor artista mundial en los MTV EMA y fueron el primer grupo surcoreano en aparecer en la revista Forbes en 2016. Tras la salida de Seungri del grupo, los seguidores de BIGBANG se encuentran a la espera de un próximo regreso con cuatro de los integrantes originales.

Girls Generation

Girls Generation es uno de los grupos nominados a mejor leyenda K-pop en los PCA 2021. Foto: composición La República / SM

GG debutó en agosto del 2007 con su canción “Into the new world”. Conformado inicialmente por nueve integrantes, el grupo acumuló éxitos en su repertorio con canciones como “Genie”, “Oh!” y “Gee”, canción que fue escogida como la más popular de los años 2000 en Corea del Sur por MelOn. Tras la salida de Jessica y posteriormente la no renovación de contrato de Tiffany, Sooyoung y Seohyun, el grupo continuó bajo la subunidad de Oh!GG y su último lanzamiento fue en el 2017 con “Lil’ touch”.

HIGHLIGHT

HIGHLIGHT es uno de los grupos nominados a mejor leyenda K-pop en los PCA 2021. Foto: composición La República / CUBE

Anteriormente conocidos como B2ST, debutaron en octubre del 2009 con su sencillo “Bad girl”. Alcanzaron éxito en el continente asiático con canciones como “Shock”, “Breath” y “Fiction”, pieza musical que les permitió coronarse como canción del año y artista del año. Actualmente y con cuatro integrantes, el grupo lleva el nombre de HIGHLIGHT y son representados por Around US Entertainment; además, realizaron su comeback en mayo del 2021 con su tercer EP The blowing.

SHINee

SHINee es uno de los grupos nominados a mejor leyenda K-pop en los PCA 2021. Foto: composición La República / SMTOWN

SHINee debutó en mayo del 2008 con la canción “Replay” y entre sus mayores éxitos se encuentran “Ring ding dong”, “Lucifer” y “Sherlock”. Tras el lamentable fallecimiento de Jonghyun, el grupo está conformado actualmente por cuatro integrantes, de los cuales tres de ellos ya culminaron su servicio militar. La boyband se encuentra activa y es considerada un ícono de la moda y el baile, en donde destaca Taemin, integrante menor de SHINee.

SS501

SS501 es uno de los grupos nominados a mejor leyenda K-pop en los PCA 2021. Foto: composición La República / DSP

SS501 debutó en junio del 2005 y ha sido reconocido como uno de los grupos más exitosos en Corea del Sur y Japón. Aunque en la actualidad se encuentran en hiatus, dejan a sus seguidores canciones representativas como “Love like this”, “Love ya” y “Because I’m stupid”, OST del popular K-drama Boys over flowers. Recientemente, los integrantes de la boyband realizan actividades en solitario, como Kim Hyun Joong, quien presentó una serie de conciertos online y su nuevo MV “Prism time”.

SUPER JUNIOR

SUPER JUNIOR es uno de los grupos nominados a mejor leyenda K-pop en los PCA 2021. Foto: composición La República / SMTOWN

Los ‘Reyes del Hallyu’ o la ola coreana debutaron en noviembre del 2005 y estuvo conformado inicialmente por 13 miembros. SUPER JUNIOR fue el primer grupo K-pop en introducir el concepto de subunidades y entre sus grandes éxitos se encuentran “Sorry, sorry”, “Bonamana” y “Mr. simple”. El grupo ha alcanzado popularidad a nivel global y también ha visitado en múltiples ocasiones los países de Latinoamérica. En la actualidad, el grupo se encuentra activo y celebró su aniversario número 16.

TVXQ

TVXQ es uno de los grupos nominados a mejor leyenda K-pop en los PCA 2021. Foto: composición La República / SMTOWN

TVXQ debutó como quinteto en diciembre del 2003 y han sido considerados como uno de las boybands más populares en el continente asiático. Entre su repertorio se encuentran éxitos como “Mirotic” y “Rising sun”; sin embargo, desde hace ya una década los ‘Dioses nacientes del Este’ está conformado por el dúo de Yunho y Changmin, quienes han marcado récords con ventas de más de 4 millones de discos alrededor del mundo.

Wonder Girls

Wonder Girls es uno de los grupos nominados a mejor leyenda K-pop en los PCA 2021. Foto: composición La República / JYP

Pioneras en el mercado estadounidense al ser teloneras de la boyband Jonas Brothers, Wonder Girls es un girlgroup surcoreano en el que sus integrantes fueron conocidas como las ‘Reinas surcoreanas del Retro’. Entre sus mayores éxitos se encuentran “So hot”, “Tell me” y “Nobody”, siendo esta última canción en su versión inglés la primera canción en la historia del K-pop en ingresar a la lista Billboard 100.

¿Cómo votar en los PCA 2021?

Las votaciones se abren el 21 de diciembre a las 8.00 p. m. y cierran el 27 de diciembre de 2021 a las 12.00 p. m. Los resultados se darán a conocer el 28 de diciembre a las 8.00 p. m. en una transmisión en vivo.