Premios Cultura Asiática 2021: cómo votar por el mejor grupo masculino de K-pop

Este 2021, el Diario La República organiza los Premios Cultura Asiática por segunda vez. Con ello, convocamos a los lectores y fans a elegir qué artista o producción destacó en los últimos 12 meses. Una de las categorías preparadas es la de Mejor grupo K-pop masculino.

A continuación, te presentamos a las boybands coreanas nominadas, sus logros y trabajos más destacados en este año que se va.

Nominados PCA 2021 - Mejor grupo K-pop (masculino)

ASTRO

Los seis miembros de ASTRO lanzaron su segundo álbum All Yours en abril y luego volvieron con más música en agosto. Su comeback “After midnight”, en el EP Switch on, retomó el concepto refrescante que identificó al grupo en los primeros años de su vida artística. Este miniálbum veraniego también logró ser la primera producción certificada por GAON en lo que va de su carrera.

ASTRO es uno de los nominados a Mejor grupo masculino de K-pop en los PCA 2021. Foto: composición La República/Fantagio

ATEEZ

“Fireworks” fue el primer comeback de ATEEZ en el 2021, como sencillo principal del EP Zero: fever part 2, trilogía que iniciaron el año anterior. La boyband volvió a encontrarse con ATINY en septiembre con la tercera parte y el title track “Deja vu”. Publicado tras la participación del grupo en el programa Kingdom, este miniálbum marcó el primer ingreso de ATEEZ al chart Billboard 200.

ATEEZ es uno de los nominados a Mejor grupo masculino de K-pop en los PCA 2021. Foto: composición La República/KQ Entertainment

BTS

Los Bangtan boys lograron su mejor hit del año con “Butter”. El tema en inglés alcanzó el #1 del Billboard Hot 100 por diez semanas. Luego, BTS lanzó otro sencillo, “Permission to dance”, que también debutó en la cima de ese chart. Asimismo, el 2021 abrió las puertas a colaboraciones soñadas, como “My universe”, con Coldplay, y “Butter remix”, con Megan Thee Stallion. Y no olvidar la segunda nominación a los Grammy que los surcoreanos atraparon este año.

BTS es uno de los nominados a Mejor grupo masculino de K-pop en los PCA 2021. Foto: composición La República/BIGHIT

ENHYPEN

Con apenas un año de carrera, ENHYPEN ya tiene uno de los fandoms más activos en redes sociales. El grupo lanzó su segundo EP en abril, con “Drunk-Dazed” —pegadizo tema de ritmo intenso—, y en octubre regresaron con su primer álbum de estudio Dimension: dilemma. Gracias a este último proyecto, Gaon les concedió el título de Million sellers.

ENHYPEN es uno de los nominados a Mejor grupo masculino de K-pop en los PCA 2021. Foto: composición La República/BE:LIFT

EXO

Evocando la emoción de su noveno aniversario, “Don’t fight the feeling” de EXO marcó un reencuentro con fans que aguardaban el comeback grupal desde el 2019. Esta vez, la alineación de miembros —cambiante en los últimos años por el servicio militar— trajo de regreso las voces de Xiumin, D.O, Chanyeol, Baekhyun, Kai, Sehun y el integrante chino Lay en un álbum especial de cinco tracks.

EXO es uno de los nominados a Mejor grupo masculino de K-pop en los PCA 2021. Foto: composición La República/SM

MONSTA X

Vestidos con trajes elegantes, MONSTA X presentó en junio su comeback “Gambler”; title track que Joonhoney produjo para el grupo. Y aunque Shownu partió al servicio militar, su voz todavía acompaña al fandom en el segundo álbum en inglés The dreaming, que llegó en diciembre. El disco fue celebrado con una película que se estrenó mundialmente.

MONSTA X es uno de los nominados a Mejor grupo masculino de K-pop en los PCA 2021. Foto: composición La República/Starship

NCT

Todas las subunidades de NCT apostaron por nuevos sonidos en su repertorio. WayV lanzó su EP Kick back en marzo con un track principal de dance R&B. Por otro lado, NCT Dream se convirtió en triple million seller con las ventas acumuladas su primer álbum Hot sauce y su repackage Hello future.

NCT 127 tomó riesgos con la peculiar melodía de “Sticker”, sencillo que dio nombre a su tercer álbum. El disco debutó en el #3 del Billboard 200 y vendió más de dos millones de unidades según Gaon. Su repackage Favorite sumó otro millón de copias más.

Como cierre del año, el megaproyecto NCT 2021 volvió a reunir a los 23 integrantes del grupo más numeroso en el K-pop.

NCT es uno de los nominados a Mejor grupo masculino de K-pop en los PCA 2021. Foto: composición La República/SM

SEVENTEEN

La autoproducción es pieza indiscutible en la identidad de SEVENTEEN. Este año, la boyband desarrolló su proyecto The power of love para explorar musicalmente las distintas aristas del concepto amor. Tras el sencillo “Bittersweet” de Wonwoo y Mingyu, los comebacks grupales “Ready to love” y “Rock with you” mostraron una vez más el poder narrativo en performance, interpretación y sincronización que es sello de los trece miembros de SEVENTEEN.

Un hito individual —pero vivido en colectivo— fue el premio de mejor productor del año a Woozi, integrante del grupo que ha co-escrito y co-producido casi toda la discografía de SEVENTEEN desde su debut en 2015.

SEVENTEEN es uno de los nominados a Mejor grupo masculino de K-pop en los PCA 2021. Foto: composición La República/Pledis

Stray Kids

Los ‘chicos callejeros’ se llevaron la corona de Kingdom, programa donde expusieron sus habilidades de performance ante el público general. En el año, SKZ lanzó desde una colaboración “Going dumb” para el videojuego PUBG hasta su segundo álbum de estudio NOEASY. Liderados musicalmente por los miembros y productores 3Racha, el title track “Thunderous” resaltó por tomar elementos de la tradición coreana. Con este disco, Stray Kids se convirtió en el primer grupo de JYPE en sumar más de un millón de ventas.

Stray Kids es uno de los nominados a Mejor grupo masculino de K-pop en los PCA 2021. Foto: composición La República/JYPE

TXT

Los cinco miembros de Tomorrow X Together abrazaron el pop punk como sonido que los identificaría este 2021. En “0X1=LOVESONG” —tema del álbum The chaos chapter: freeze— sus voces se convierten en súplicas fervientes, mientras la canción “LO$ER=LO♡ER” (estrenada en el repackage) saca a flote el lado rebelde de los muchachos. No se puede cerrar el recuento sin mencionar el éxito viral de “Anti-Romantic”, que poco a poco fue inundando los fyp de TikTok.

TXT es uno de los nominados a Mejor grupo masculino de K-pop en los PCA 2021. Foto: composición La República/BIGHIT

¿Cómo votar en los PCA 2021?

Las votaciones se abren el 21 de diciembre a las 8.00 p. m. y cierran el 27 de diciembre de 2021 a las 12.00 p. m. Los resultados se darán a conocer el 28 de diciembre a las 8.00 p. m. en una transmisión en vivo.