Premios Cultura Asiática 2021: cómo votar por el mejor grupo K-pop 4.ª generación

Los Premios Cultura Asiática de La República se complacen en presentar su segunda edición con los nominados a mejor grupo K-pop 4.ª generación, categoría que busca condecorar a los artistas que ya iniciaron su carrera musical y alcanzaron logros desde su debut en los años recientes.

Nominados PCA 2021 - mejor grupo K-pop de 4.ª generación

EVERGLOW

El grupo EVERGLOW debutó en marzo de 2019 con el sencillo “Bon bon chocolat”, cuyo video musical alcanzó tres millones de reproducciones en YouTube el primer día de su lanzamiento. Entre sus mayores éxitos se encuentran “DUN DUN”, “First” y “LA DI DA”, canción con la que la girlband figura en la lista de Billboard por la mejor canción K-pop del 2020. Actualmente, el grupo se encuentra de regreso con su tercer miniálbum Return of the girl y su canción principal “Pirate”.

(G)I-DLE

(G)I-DLE debutó en mayo del 2018 y el grupo fue considerado como el monster rookie del año debido a sus premios y ventas durante los primeros meses de su carrera. Con éxitos como “LA TA TA”, “DUMDi DUMDi” y “Hwaa”, las integrantes han alcanzado popularidad en Estados Unidos y lograron ser nominadas en los MTV VMA como mejor acto K-pop. En agosto del 2021, Soojin dejó el grupo tras acusaciones de violencia escolar.

ITZY

El grupo femenino ITZY debutó en febrero del 2019 con su sencillo “Dalla dalla” y obtuvo su primer premio gracias a él, por lo que se convirtió en el grupo femenino K-pop más rápido en alcanzar una victoria en los programas musicales de Corea del Sur. Con éxitos como “Not shy”, “Wannabe” y “Loco”, la girlband se encuentra próxima a lanzar su álbum debut en japonés.

Stray Kids

El grupo Stray Kids debutó en marzo del 2018 y cuenta con popularidad en países del continente asiático. “Thunderous”, “Domino” y “God’s menu” forman parte del repertorio de la boyband, y actualmente se ha convertido en el grupo con más ventas de la empresa JYP en el 2021, con el lanzamiento de su álbum NOEASY.

TXT

Bajo el sello de BIGHIT, TXT debutó en marzo del 2019 y se le considera uno de los grupos más influyentes de su generación. En su trayectoria acumulan éxitos musicales como “Crown”, “Anti-romantic” y “Frost”, además de haber logrado posicionarse en la lista de popularidad Billboard después de BTS y BLACKPINK.

¿Cómo votar en los PCA 2021?

Las votaciones se abren el 21 de diciembre a las 8.00 p. m. y cierran el 27 de diciembre de 2021 a las 12.00 p. m. Los resultados se darán a conocer el 28 de diciembre a las 8.00 p. m. en una transmisión en vivo.

Revisa la parte inferior de la nota para votar.

Solo tienes que abrir previamente tu correo en gmail para que se pueda registrar desde aquí tu voto. (Solo se registrará un voto por correo electrónico).

Marcar la alternativa de tu preferencia y listo.

También puedes invitar a tus amigos a participar usando los hashtags: #PCA2021 o #PremiosCulturaAsiática2021.