Premios Cultura Asiática 2021: cómo votar por el mejor grupo K-pop 3.ª generación

Los grupos K-pop más populares del momento pertenecen a la 3.ª generación de la música coreana y se caracterizan por tener una gran técnica de baile, talento vocal y fans alrededor de todo el mundo. Presentamos la segunda edición de los Premios Cultura Asiática de La República y los nominados a mejor grupo K-pop de la 3.ª generación.

Nominados PCA 2021 - Mejor grupo K-pop 3.ª generación

BLACKPINK

BLACKPINK debutó en agosto de 2016 bajo el sello de YG Entertainment y desde entonces el grupo femenino ha acumulado récords a nivel global. Con éxitos como “Kill this love”, “How you like that” y “Lovesick girls”, el cuarteto fue el primer grupo K-pop en presentarse en Coachella, además de tener colaboraciones con artistas internacionales, como Dua Lipa, Selena Gómez y Lady Gaga. Actualmente, el grupo se encuentra promocionando actividades en solitario.

BTS

BTS debutó en junio del 2013 y tras presentar canciones de estilo hip hop en sus primeros años, el septeto coreano ha incorporado diversos estilos musicales en discografía, tales como “DNA”, “Permission to dance” y “Butter”, por lo que se ha consolidado como uno de los grupos K-pop más exitosos en la historia coreana. A lo largo de su carrera, acumulan premios en los AMAs, GDA y nominaciones a los Grammy con “Dynamite” y “Butter”.

EXO

EXO debutó en abril del 2012 bajo un concepto de subunidades coreana y china. En su trayectoria acumulan éxitos musicales como “Growl”, “Love shot” y “Call me baby” y en su momento fue el grupo K-pop con la mayor cantidad de Daesang en la historia de la música coreana. Además, sus integrantes han incursionado en el mundo de la actuación y entretenimiento coreano.

GOT7

GOT7 debutó bajo el sello de JYP en enero del 2014 y ganó popularidad en países internacionales como Estados Unidos y Tailandia. Sus canciones más representativas son “Hard carry”, “Lullaby” y “Never ever”, entre otras. A pesar de que el grupo terminó su contrato con JYP en 2021 y lanzaron “Encore” como su último video, el grupo K-pop conserva la promesa de volver en el futuro como grupo.

TWICE

TWICE debutó en octubre del 2015 y acumuló popularidad con canciones como “Cheer up”, “What is love?” y “The feels”. La girlband también hizo récords en la industria musical japonesa al convertirse en el primer grupo femenino de K-pop en obtener una certificación de platino con una canción en japonés. Actualmente, se encuentran preparándose para su cuarta gira internacional tras el lanzamiento de su tercer álbum de estudio.

¿Cómo votar en los PCA 2021?

Las votaciones se abren el 21 de diciembre a las 8.00 p. m. y cierran el 27 de diciembre de 2021 a las 12.00 p. m. Los resultados se darán a conocer el 28 de diciembre a las 8.00 p. m. en una transmisión en vivo.