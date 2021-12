Premios Cultura Asiática 2021: cómo votar por el mejor grupo K-pop 1.ª y 2.ª generación

Antes de que el K-pop sea conocido globalmente, estos grupos marcaron un antes y un después en el continente asiático. La República presenta los Premios Cultura Asiática en su segunda edición y estos son los nominados como los mayores exponentes del K-pop en su 1.ª y 2.ª generación.

Nominados PCA 2021 - Mejor grupo K-pop 1.ª generación

H.O.T

H.O.T fue un grupo muy popular en los años 90, en Corea del Sur, y se les considera precursores de los conocidos idols K-pop en la industria de la música coreana. Tras su debut en septiembre de 1995, la boyband acumuló récords, como ser el primer grupo en obtener más de un millón de copias vendidas en el mundo K-pop. Entre sus canciones más destacadas se encuentran “Candy” y “We are the future”.

G.O.D

G.O.D debutó en enero de 1999 y es recordado como uno de los grupos K-pop más influyentes de la industria del entretenimiento surcoreano, especializado en ritmos de R&B y pop. Aunque se les consideraba disueltos desde el 2006, la boyband volvió a reunirse en el 2014 para la celebración de su aniversario número 15 y desde entonces buscó mantenerse activa con lanzamientos musicales como “Saturday night”.

SECHSKIES

SECHSKIES es una boyband que debutó en abril de 1997 y junto a H.O.T es considerado uno de los mejores grupos K-pop de los años 90. Entre sus mayores éxitos se encuentran “Road fighter”, “Reckless love” y “Couple”, pieza musical que les hizo ganar un Daesang en los Seoul Music Awards. Aunque el grupo se separó oficialmente en mayo del 2000, SECHSKIES volvió a reunirse en el 2014 y firmó con el sello YG Entertainment para seguir produciendo piezas como “All for you”.

S.E.S

S.E.S es un grupo surcoreano de chicas que debutó en noviembre de 1997 y en su repertorio se encuentran canciones icónicas como “I’m your girl” y “Oh, my love”. Conformado por Bada, Eugene y Shoo, el girlgroup es considerado como el primer grupo de chicas en la historia del K-pop en gozar de éxito. Aunque luego del lanzamiento del álbum Beautiful songs, el grupo entró en hiatus, en el 2016 se anunció su regreso en conmemoración de su aniversario número 20.

SHINHWA

SHINHWA debutó en marzo de 1998 y, junto a H.O.T, son considerados como grupos icónicos de la primera generación del K-pop. Entre su repertorio se encuentran “Only one”, “Hey, come on” y “Perfect man”. En la actualidad, el grupo ha creado su propia empresa de entretenimiento, pues los integrantes de SHINHWA ya culminaron con su servicio militar obligatorio.

Nominados PCA 2021 - Mejor grupo K-pop 2.ª generación

2NE1

El grupo femenino 2NE1 debutó en el 2009 bajo el sello YG Entertainment, con sencillos como “Lollipop” y “Fire” que lograron posicionarse en las listas de popularidad de la música coreana. Aunque el grupo se encuentra separado desde el 2016, su fama sigue presente en países del continente asiático, donde sumaron logros representativos a lo largo de su carrera.

BIGBANG

BIGBANG debutó en agosto del 2006 con YG Entertainment y obtuvieron popularidad por el concepto de hip hop en sus primeros años. Entre sus principales éxitos se encuentran “Tonight”, “Fantastic baby” y “Bang bang bang”, por lo que el grupo continúa siendo popular a nivel global y sus fans esperan un próximo regreso.

Girls Generation

Girls Generation o SNSD debutó en agosto del 2007 con SM Entertainment y se convirtieron en el máximo exponente de grupo femenino de música coreana. Sus canciones más icónicas son “Gee”, “Oh!” y “I got a boy” y, aunque no han lanzado contenido musical desde el 2017, el grupo todavía continúa bajo la subunidad de Oh!GG con la firma de SM.

SUPER JUNIOR

Tras debutar en noviembre del 2005, SUPER JUNIOR fue un grupo pionero en presentar las subunidades en los grupos K-pop. La boyband alcanzó fama internacional con éxitos como “Sorry, sorry”, “Bonamana” y “Mr. simple”, llegando a ser considerados los ‘Reyes de la ola coreana’. Actualmente, SUJU se encuentra activo y han celebrado su aniversario número 16.

TVXQ

El quinteto debutó en diciembre del 2003 y se consolidó como el grupo más popular de su época, llegando a ser conocidos como los ‘Dioses nacientes del este’. Desde hace una década, TVXQ promociona con dos de sus integrantes originales, Yunho y Changmin, tras el desacuerdo y demanda entre SM Entertainment y Jaejoong, Yoochun y Junsu.

¿Cómo votar en los PCA 2021?

Las votaciones se abren el 21 de diciembre a las 8.00 p. m. y cierran el 27 de diciembre de 2021 a las 12.00 p. m. Los resultados se darán a conocer el 28 de diciembre a las 8.00 p. m. en una transmisión en vivo.