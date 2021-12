Premios Cultura Asiática 2021: cómo votar por el mejor debut K-pop

Los grupos novatos que resaltaron en la escena musical disputan la categoría Mejor debut K-pop en los Premios Cultura Asiática PCA 2021. En esta segunda edición del evento anual de La República, ¿qué conjunto se llevará la victoria?

Lectores del diario definirán al ganador mediante votaciones online. A continuación, te presentamos aquí quiénes son los nominados.

CIIPHER

Siete ídolos, algunos con experiencia previa en el rubro, debutaron el 15 de marzo como CIIPHER o Ciipher, bajo R.A.I.N. Company de la leyenda del K-pop Rain. Ellos son: Tan, Hwi, Hyunbin, Keita, TAG, Dohwan y Won. Su primer MV “I like you”, cuenta con un cameo de Kim Tae Hee y se acerca a las 3 millones de vistas.

EPEX

C9 Entertainment, agencia principalmente de solistas como Eugene, apuesta por EPEX como uno de sus grupos rookies del K-pop. El conjunto masculino está integrado por WISH, MU, A-Min, Baek Seung, Ayden, Ye Wang, Jeff y Keum (participante de Produce que fue afectado por la manipulación de votos).

JUST B

Todos los miembros de esta boyband, con excepción de Jimin, formaron parte de 1THE9, grupo proyecto que nació del programa Under Nineteen. JUST B, integrado por Geon U, Bain, JM, DY, Sang Woo y el idol ya mencionado, debutó el 30 de junio con el álbum Just Burn.

KINGDOM

KINGDOM, conjunto que en su concepto tiene elementos de temática medieval, ha logrado posicionarse en listas de Billboard con “Karma” y “Black crown”, en menos de un año de promoción. También ha sido premiado en la categoría Next Generation Hallyu Star Award de Newsis K-EXPO! Los integrantes son: Dann, Arthur, Mujin, Louis, Ivan, Jahan y Chiwoo.

LIGHTSUM

LIGHTSUM es otro de los principales conjuntos prometedores de la nueva generación. Con solo dos singles, la girlband escribe una nueva historia para CUBE en lo que respecta a grupo femeninos. Algunos de sus logros son: sold out en Amazon Japan en la preventa de “Vanilla” versión física, nuevos registros históricos para las ‘gg’ de su empresa en Hanteo, ingreso a top de Billboard y más de 100 millones de menciones en Weibo durante predebut. Las miembros son: Sangah, Chowon, Nayoung, Hina, Juhyeon, Yujeong, Huiyeon y Jian.

MIRAE

El más reciente grupo de DSP Media, MIRAE está conformado por varios exparticipantes de Under Nineteen y PRODUCE X 101. Uno de ellos, Dongpyo, logró debutar en X1. La boyband se lanzó al mercado del K-pop en marzo con el álbum Killa. Sus MV principales sobrepasan las 15 millones de vistas.

NTX

Boyband de 10 integrantes que debutó en marzo del 2021, tras un año de promociones en etapa predebut, durante la cual lanzaron cuatro singles digitales. Los miembros de NTX son: Hyeongjin, Yunhyeok, Jaemin, Changhun, Hojun, Gihyun, Rawhyun, Eunho, Jiseong y Seungwon.

Purple Kiss

El segundo grupo femenino de Rainbow, tras MAMAMOO. Al igual que NXT, Purple Kiss promocionó con singles digitales antes de su debut oficial. Finalmente, la banda fue lanzada en marzo del 2021 con su primer mini álbum Into violet. Las miembros son Jieun, Goeun, Dosie, Ireh, Yuki, Chaein y Swan.

T1419

El primer grupo masculino de MLD Entertainment está conformado por nueve idols, cada uno de ellos con un código que lo identifica. El conjunto T1419 debutó, en enero del 2021, con el sencillo BEFORE SUNRISE Part. 1, de título principal “Asurababalta”.

TRI.BE

El segundo grupo femenino creado por Shinsadong Tiger después de EXID. TRI.BE, además, es el primer conjunto K-pop que es producido por Universal Music Group y que se une, antes de su debut, a un sello de Estados Unidos (Republic Records) para sus promociones en el citado país.

¿Cómo votar en los PCA 2021?

Las votaciones inician el 21 de diciembre a las 8.00 p. m. y cierran el 27 de diciembre de 2021 a las 12.00 p. m . Los resultados serán anunciados el 28 de diciembre a las 8.00 p. m. en una transmisión en vivo.

