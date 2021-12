Canciones de BTS, EXO, TWICE, Stray Kids y más grupos K-pop para celebrar la Navidad

Con la llegada de las ceremonias de premiación de fin de año, los seguidores del K-pop recuerdan en las redes sociales las canciones con concepto navideño que los idols de Corea del Sur han estrenado a lo largo de los años, por lo que, a continuación, presentamos las 10 canciones que no deben faltar en tu playlist para celebrar la Navidad. Conoce aquí a los grupos que acompañan a BTS, EXO, TWICE y Stray Kids.

10 canciones K-pop de Navidad

BTS: “Butter” (Holiday remix)

“Butter” forma parte de las 50 mejores canciones del 2021, según Rolling Stones. BTS lanzó la versión navideña de “Butter” el 3 de diciembre y hasta la fecha acumula más de 6 millones de reproducciones en YouTube.

EXO: “The first snow”

El grupo de SMTOWN, EXO, lanzó “The first snow” en el 2013 y se ha convertido en una canción clásica para los seguidores del grupo en la temporada de Navidad. Actualmente, supera los 6 millones de reproducciones en YouTube.

TWICE: “Merry & happy”

El grupo femenino de JYP Entertainment, TWICE, estrenó “Merry & happy” como una reedición de su primer álbum de estudio Twicetagram. Con un concepto de Navidad, el girlgroup suma más de 41 millones de reproducciones en YouTube.

Stray Kids: “Christmas EveL”

Los idols de Stray Kids sorprendieron a sus fans con el lanzamiento de “Christmas EveL” a finales de noviembre. Incluso, el octeto K-pop se animó a cantar algunos fragmentos de la canción en español y, hasta la fecha, cuentan con más de 43 millones de vistas en YouTube.

SMTOWN: “Santa u are the one”

Si hablamos de clásicos, no puede faltar “Santa u are the one” en tu playlist de Navidad. La canción interpretada por los ‘Titanes del K-pop’, SUPER JUNIOR, cuenta con la participación de artistas de SMTOWN como TVXQ, Girls Generation, SHINee, f(x), Kangta y más en su vídeo oficial, el cual suma más de 4 millones de vistas en YouTube.

MONSTA X: “Lonely christmas”

Estrenada en diciembre del 2017, “Lonely christmas” de MONSTA X fue escrita por Joohoney y su vídeo oficial en YouTube cuenta con más de 900.000 reproducciones. La canción habla sobre querer pasar la Navidad con el ser amado.

GOT7: “Miracle”

El grupo GOT7 estrenó “Miracle” en diciembre del 2018, pieza musical que forma parte de su álbum Present: You & Me. Fans del grupo K-pop viralizaron la canción y comentaron que estaba basada en la historia de una fan de Indonesia que falleció de leucemia y que los idols quisieron rendirle un tributo. Con más de 42 millones de reproducciones, “Miracle” es una de las baladas más famosas de GOT7.

TVXQ: “Magic castle”

El entonces quinteto, TVXQ, lanzó “Magic castle” en el 2006 como regalo de Navidad para todos sus seguidores. El vídeo oficial fue estrenado años después y actualmente cuenta con 1 millón de reproducciones en YouTube.

Jimin: “Christmas love”

Park Jimin de BTS estrenó “Christmas love” el 24 de diciembre del 2020. “‘Christmas love’, una canción brillante en medio de este momento difícil”, explicó el idol K-pop en referencia a la pandemia debido al brote de la COVID-19. El audio oficial supera los 41 millones de reproducciones en la cuenta de BANGTANTV.

Taehyung ft. Peakboy: “Snow flower”

Kim Taehyung de BTS sorprendió a ARMY en la Nochebuena del 2020 al lanzar “Snow flower”. Esta es una colaboración junto a Peakboy, quien al igual que V forma parte del grupo de amigos Wooga squad. El audio oficial fue compartido en el canal de YouTube de BANGTANTV y cuenta con más de 42 millones de reproducciones.