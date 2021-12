Suga de BTS luce falda en sesión de fotos y rompe estereotipos

Suga, integrante de BTS, compartió en Instagram parte de la sesión de fotografía para Vogue Korea, en colaboración con GQ. En las fotos, Min Yoongi lució una falda larga negra y ARMY lo hizo tendencia, destacando que esta no es la primera vez que el rapero de Bangtan rompe estereotipos en roles de género.

El último 20 de diciembre, las revistas dieron un adelanto de las fotografías de BTS, el septeto surcoreano será la portada de la próxima edición de Vogue Korea y GQ, además, todos ellos lucieron prendas de Louis Vuitton, casa de modas de la que son embajadores globales desde abril de este año.

Suga de BTS luce falda

A pesar que todos los integrantes de Bangtan lucieron fabulosos en sus photoshoot, Suga impactó a los fanáticos al lucir una falda, siendo una de las prendas que más destacó.

Suga luce falda para sesión de fotos. Foto: VOGUE KOREA

“Amo que los chicos no se dejen llevar por estereotipos y rompan tabúes. Ver a Suga usar esa falda, pff me encantó”, “Perdón pero tengo que volver a repetirlo, desde que vi por primera vez en mi adolescencia a Alex Rose con falda, creo que no hay nada más sexy en un hombre que eso”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

No obstante, esta no es la primera vez que el idol viste este tipo de prendas, pues, durante la serie de conciertos presenciales, vistió un traje negro con una falda de solapa.

Suga de BTS con falda en concierto PTD en Los Ángeles. Foto: Twitter

Suga hace historia en Billboard

¡Imparables! Los integrantes de BTS continúan rompiendo récord, esta vez, Suga debutó en el número 1 de la lista Digital Song Sales, de Billboard, convirtiéndose en el primer solista coreano y asiático en obtener este puesto.

Suga hace historia con "Girl of my dreams”, colaboración con Juice WRLD, para su álbum póstumo. Foto: Composición LR / Imágenes Juice WRLD y GQ IG

El rapero obtuvo el #1 con la canción “Girl of my dreams”, colaboración con Juice WRLD, para el álbum póstumo Fighting demons.

Escucha “Girl of my dreams” de Juice WRLD x Suga de BTS