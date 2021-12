BTS: Taehyung comparte en Instagram un adelanto de su nueva canción

Taehyung, de BTS, publicó un adelanto de una nueva canción en Instagram. El idol se mantiene activo en redes sociales, principalmente en Weverse e Instagram. En esta última plataforma, se convirtió en el artista K-pop masculino más seguido con 26,9 millones, con lo que superó a Jackson Wang a menos de un mes de haber creado su perfil personal.

La publicación de V se dio luego de que ARMY le pidiera en Weverse que muestre un pequeño adelanto de alguna canción en la que está trabajando. “Hay algo que debo de decir en serio. Ven aquí oso, tienes esa canción que tú escribiste, ¿cierto? ¿Puedes subirla como si fuera por accidente?”, dice la publicación.

“¿Qué debería subir? Keke (como jajaja)”, fue lo que respondió Taehyung.

Taehyung y su nueva canción

Aunque el miembro de BTS compartió un video en pantalla negra, se puede escuchar la melodía en piano del tema en el que trabaja, aunque minutos después borró la historia de Instagram.

Tras ello, en Weverse, le cuestionaron sobre la melodía. “ Yup, lo publiqué. Es una canción en la que estoy trabajando ”, dijo V.

“Ya me imagino lo hermosa que va a ser la nueva canción de Taehyung, no lo puedo creer”, “Taehyung está trabajando en una nueva canción, y solo nos subió un pedacito y es muy nostálgica, definitivamente si lanza un mixtape, será arte”, son algunos de los comentarios de los fanáticos.

Taehyung: ¿tema será parte de su mixtape KTH1?

En Twitter, algunos fanáticos barajaron la posibilidad de que sea un tema para su próximo mixtape. En el K-pop, se conoce cpn dicho término al conjunto de temas que publican los idols, son canciones de su autoría y más personales debido a que se trabajan de manera individual.

PUEDES VER: RM de BTS volvió a Corea del Sur y así fue llegada al aeropuerto de Incheon

Hasta el momento, las canciones de Taehyung, “Winter bear”, “Sweet night”, “Blue and grey” y “Scenery”, han tenido una melodía lenta y con mucho sentimiento, con mensajes profundos, donde ha destacado su voz. Por ello, ARMY espera con ansias el lanzamiento de su mixtape.

El nuevo tema, sí podría formar parte del mixtape de Taehyung, aunque no existe nada confirmado. En febrero, el idol pidió paciencia a sus seguidores, ya que antes de publicar KTH1 quiere sentirse completamente satisfecho con el resultado.

Kim Taehyung (V) y Min Yoongi (Suga) de BTS en la entrevista BE-hind story. Foto: captura YouTube

“Como es mi primer mixtape... trato de no sentirme presionado, pero no puedo evitarlo, pues es mi propio trabajo. En los álbumes, es diferente porque puedo compartir la carga con mis compañeros”, dijo en una entrevista para el BE-hind story.

El próximo sencillo de V es “Christmas tree”, que será el OST del dorama Our beloved summer. Revisa la fecha oficial de su estreno AQUÍ.