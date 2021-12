Snowdrop: nueva petición para cancelar el drama de Jisoo suma 160.000 firmas

El 19 de diciembre se reportó una nueva petición ciudadana para cancelar la emisión de Snowdrop, k-drama del canal JTBC que es protagonizado por Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In. La serie había generado polémica desde marzo del 2021, cuando se le acusó de “alentar distorsiones históricas” sobre lo ocurrido en 1987, período de las protestas estudiantiles en Corea del Sur.

Controversia de Snowdrop

Dispatch y otros portales de noticias difundieron que la mencionada solicitud ya figura en el sitio web de la Casa Azul con más de 90.000 personas en contra de la difusión de Snowdrop. El usuario que generó el pedido argumenta que “la historia sobre el movimiento democrático está siendo disminuida desde el primer capítulo”.

Petición contra Snowdrop en la web de la Casa Azul. Foto: vía Dispatch

(NOTA: a la medianoche del 20 de diciembre, la petición llegó a 160.000 firmas según Newsen)

“En el episodio 1, la protagonista femenina confunde al protagonista masculino, que en realidad es un espía, con un estudiante activista y lo salva. ¿Me pregunto por qué lo marcarían así?”, precisa la petición sobre el drama ambientado en 1987.

La controversia se relaciona a lo ocurrido en la historia real surcoreana, pues el gobierno dictatorial empleaba a los agentes NSA para apresar a estudiantes que se levantaban en su contra y los acusaban de ser espías norcoreanos, detalla la usuaria @gatamchun.

Otro argumento que figura en la petición a la Casa Azul es el uso de “Dear pine, dear pine”, una canción popular del movimiento estudiantil, durante la persecución al protagonista masculino.

“El drama llega a audiencias internacionales. Preocupa que haya una visión errónea de lo que ocurrió en los terribles eventos, secuestros y torturas de los que fueron víctimas los estudiantes en 1987”, sostienen internautas citados por Dispatch.

La inserción de elementos históricos incomoda a los críticos, pues creen que JTBC no dijo la verdad al defender Snowdrop meses atrás. El canal y los productores aseveraron que “el drama no trata sobre el movimiento democrático. No hay escenario en el guion donde los protagonistas participen o lideren las protestas” y pidieron no emitir juicios adelantados antes del estreno.

Cabe resaltar que la primera petición contra la serie (marzo) juntó más de 220.000 firmas en la página de la Casa Azul. El Gobierno de Corea del Sur contestó que no intervendría directamente contra la serie por respeto a la “libertad e independencia de los medios de comunicación”.

Equipo de Snowdrop: Jung Hae In, Jisoo y el director Jo Hyun Tak. Foto: Starnews/JTBC

A su turno, el director Jo Hyun Tak se refirió a la controversia de Snowdrop en la conferencia de prensa del último 16 de diciembre. “Aparte del régimen militar y la elección presidencial, todo lo demás es ficción creativa. Snowdrop se centra en la historia de amor de Suho, Young Ro y las vidas de jóvenes. Todos los demás elementos se construyeron de historias ficticias”, enfatizó Cho Hyun Tak para JTBC.

Snowdrop es el drama debut de Jisoo, integrante de uno de los grupos k-pop más grandes del momento. Por tal motivo, mientras la polémica vuelve a surgir en Corea del Sur, los fans internacionales continúan brindando su apoyo a la serie que también es parte del catálogo de Disney+ en Asia. Refieren que solo se ha visto un capítulo de la historia y las reacciones son prematuras.