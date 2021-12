Snowdrop: el significado de la canción del episodio 1 que genera controversia

Jisoo, de BLACKPINK, y Jung Hae In protagonizan Snowdrop, un K-drama ambientado en el año 1987, época caracterizada por caos político y social en Corea del Sur, por lo que desde la etapa de preproducción causó rechazo en parte del público local y se firmaron peticiones para la cancelación del programa. Ahora, con el primer episodio de Snowdrop, una canción de protesta de la época se pudo escuchar en una escena de Jung Hae In y los televidentes exigen que se detenga la transmisión.

Snowdrop: “Dear pine, dear pine”

Alerta de spoilers. El 18 de diciembre, Snowdrop se estrenó en el canal televisivo jTBC y en Disney Plus Asia. La historia de Young Ro y Su Ho captó la atención de los seguidores por la manera en que ambos se conocieron en el caótico año de 1987 en Corea del Sur.

Jung Hae In y Jisoo de BLACKPINK como Su Ho y Young Ro en Snowdrop. Foto: captura/jTBC

En la parte final del primer episodio, Su Ho, un estudiante universitario, es perseguido por los oficiales y en su huida, el joven atraviesa una multitud que protestaba bajo el acompañamiento de “Dear pine, dear pine”, canción representativa del movimiento estudiantil.

“Dear pine, dear pine” traducida completo al español

En un mundo dividido

Donde el viento sopla fuerte

Y las lágrimas de tu madre

Perforan en tu interior

Seguiremos remando contra la marea

Por alcanzar la libertad en un mundo justo

Donde las almas de las personas gobernarán

Incluso si me tiño con agua de artemisa

Querido pino, querido pino, querido verde pino

No tiembles con el viento del este

Donde estás atado debajo de las rejas de la prisión

Nos volveremos a encontrar, vivos

¿Qué significa “Dear pine, dear pine” en Snowdrop?

La popular canción utilizada en las protestas del movimiento estudiantil en los años 80 en Corea del Sur se hizo presente en el episodio 1 de Snowdrop de Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In. “Dear pine, dear pine” (Querido pino en su traducción al español) hace alusión a la lealtad y fe incondicional.

Letra original de la canción "Dear pine, dear pine" que aparece en Snowdrop. Foto: Twitter @gatamchum

El pino es conocido como un símbolo de fidelidad a los principios y la moral debido a su color verde que no se desvanece con el pasar del tiempo. Por otra parte, la oración “Incluso si me tiño con agua de artemisa” es una frase común en Corea del Sur para indicar que una persona ha sido herida.

Críticas del episodio 1 de Snowdrop

El uso de la canción “Dear pine, dear pine” en Snowdrop suscitó polémica en los televidentes surcoreanos, quienes no repararon en compartir su desaprobación en las redes sociales. “Es asombroso que un país tan patético prefiere ser fan y alentar (el K-drama) antes que todo lo demás”, “¿Realmente están orgullosos de no saber nada de historia y tener el cerebro vacío?”, “Esto es muy grave”, fueron los comentarios más representativos en el sitio web coreano de The Qoo.

