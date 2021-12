Taehyung de BTS anuncia demanda contra youtuber: ¿qué pasó con V en Weverse?

El integrante de BTS Taehyung demandará a un youtuber tras ver una publicación en Weverse de ARMY que alertó sobre un video que afecta la imagen del idol. A pesar de estar de vacaciones, V se ha mantenido activo en Intagram y Weverse; en este último es donde más interacciones tiene con sus fanáticos.

¿Qué pasó con Taehyung en Weverse?

El intérprete de “Sweet night” terminó oficialmente su periodo de cuarentena preventiva ante la COVID-19 luego de viajar al extranjero, y si bien algunos fans pensaron que, por sus vacaciones, ya no estaría tan activo en Weverse, pasó todo lo contrario, ya que Taehyung continúa respondiendo publicaciones de ARMY.

Taehyung de BTS lideró la lista de las 100 celebridades más buscadas en Google del 2021. Foto: composición La República/Naver/Dispatch

Precisamente, una de ellas alerta sobre un video de YouTube. En la captura se puede observar el titular que dice: “ V de BTS bebe y causa problemas, situación seria ”. La persona que publicó señala lo siguiente: “Realmente desearía que este loco fuera demandado”.

Taehyung de BTS: ARMY alertó sobre video en Weverse. Foto: Captura

Por su lado, Taehyung comentó sorprendido y anunció que iniciará una acción legal por el contenido difundido. “ ¡¿Oh?! Comenzaré el procedimiento legal. Supongo que tendré suficiente dinero para comprar galletas o comida. Incluso molestó a mi familia y amigos. Adiós ”, manifestó.

V explica por qué iniciará una demanda

En Weverse, ARMY pidió a Taehyung que no vea este tipo de contenido y que no se preocupe por ello. “Haremos un camino de flores solo para ti”, fue una de las publicaciones.

Ante ello, el artista de BTS indicó que solo lo vio el contenido rápidamente, pero que sí interpondrá una demanda, debido a que más personas resultaron afectadas, por este tipo de videos.

“Solo lo vi por un momento, pero a otros artistas, no solo yo, no nos agradan ese tipo de personas. Todos los fans, ARMY, puede que lo hayan visto o no, pero voy a demandarlo en nombre de todas las personas que fueron lastimadas y no tienen el coraje (para demandar) ”, enfatizó.

BTS: Taehyung explica por qué demandará a youtuber. Foto: Captura

Además, pidió a sus fanáticos no preocuparse por él, ya que tiene una mentalidad fuerte. “ (Mi fortaleza) está al nivel de Suga ”, dijo.

ARMY ha alertado que el youtuber en cuestión, cuyo canal se denomina Sojang, no solo ha publicado un video de Taehyung, ya que existen al menos cuatro videos más sobre el idol y acerca de otros artistas, entre ellos sus compañeros de BTS, RM, Suga y Jimin.