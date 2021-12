Jisoo de BLACKPINK debuta como actriz principal con Snowdrop y así celebran los fans

El debut de Jisoo como actriz principal ha llegado con el estreno de Snowdrop el 18 de diciembre. Cinco años después de ingresar al rubro del entretenimiento como idol del grupo K-pop BLACKPINK, y tras unos cuantos cameos en K-dramas, la famosa coreana brilla finalmente en un rol estelar.

Youngro es el personaje que asume en esta nueva etapa. Mientras tanto, los fans toman las redes sociales para celebrar el sueño que la famosa coreana cumple a sus 26 años de vida.

Tendencias por Snowdrop y Jisoo

El 18 de diciembre, las tendencias mundiales en Twitter son tomadas por el estreno de esta historia de amor ambientada en la convulsionada Corea del Sur de 1987 y el debut de Jisoo como actriz principal.

En particular, el hashtag #SnowdropPremiere y la frase “Nice to meet you, Youngro” (”Encantado de conocerte, Youngro) se apoderaron en algún momento del primer y segundo lugar de lo más comentado, con casi 600.000 menciones combinadas al cierre de la nota.

Otra tendencia relacionada a dramas asiáticos fue #F4Thailand. El esperado remake de Boys over flowers, protagonizado por Bright y Tu, fue estrenado a la misma hora y fecha que la serie de Jisoo y Jung Hae In.

Tendencias mundiales durante el estreno de Snowdrop. Foto: captura Twitter

Reacciones de los fans de Jisoo

Snowdrop fue el drama más anticipado por los fans de BLACKPINK por significar el debut protagónico de Jisoo, idol actriz a quien antes vimos en cameos para dramas como Arthdal chronicles.

Ahora que la superestrella del K-pop es el estelar femenino de esta costosa producción a cargo del director Jo Hyun Tak y de la guionista Yoo Hyun Mi por el aniversario de jTBC, ¿cómo reaccionaron los BLINK? A continuación, una colección de tuits destacados que pueden contener spoilers.

Reacción de BLINK al debut de Jisoo como actriz principal. Foto: captura Twitter

Reacción de BLINK al debut de Jisoo como actriz principal. Foto: captura Twitter

Reacción de BLINK al debut de Jisoo como actriz principal. Foto: captura Twitter

Reacción de BLINK al debut de Jisoo como actriz principal. Foto: captura Twitter

Reacción de BLINK al debut de Jisoo como actriz principal. Foto: captura Twitter

Reacción de BLINK al debut de Jisoo como actriz principal. Foto: captura Twitter