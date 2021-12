Nanon Korapat celebra su cumpleaños 21: conoce al actor del BL Bad buddy series

Horas después de la emisión del episodio ocho de Bad buddy series, el reloj en Tailandia dio paso al 18 de diciembre, por lo que oficialmente es el cumpleaños 21 de Nanon Korapat, actor que actualmente brilla como uno de los dos protagonistas de drama BL sensación junto a Ohm Pawat.

Fans en todo el mundo celebran el día de Nanon con distintos proyectos conmemorativos, entre los que figuran los infaltables paneles LED en vistosos puntos y las campañas en redes sociales.

¿Quién es Nanon Korapat?

Si sigues Bad buddy series o conoces el mundo del espectáculo tailandés, seguramente sabrás quién es el intérprete de Pran, pero si aún no lo conocías, aquí te presentamos a este multifacético y joven artista de amplia trayectoria.

Nanon Korapat, actor de Bad buddy series. Foto: GMMTV

De nombre real Korapat Kirdpan, Nanon es un actor y cantante de la agencia GMMTV. Nació el 18 de diciembre del 2000 en la provincia de Nonthaburi, en Tailandia.

Es hijo del también actor Khunakorn Kirdpan y Poonsuk Kirdpan. Tiene una hermana menor llamada Pitchaporn Kirdpan.

Carrera de Nanon

Nanon Korapat inició en el rubro del entretenimiento a la temprana edad de tres años, cuando realizaba comerciales y anuncios que hoy son preciosos registros para sus fans.

En 2014 arrancó su carrera como actor de GMMTV con un papel pequeño en el popular drama Hormones 2.

Desde entonces, escaló en el ámbito por su talento y ha sumado a su repertorio otros 19 títulos. Entre estos figuran The gifted (1 y 2), las series en emisión Never too late y Bad buddy (su primer BL), así como tres próximos estrenos para el 2022.

Nanon como cantante

El talento vocal también es una de las virtudes de Nanon, quien se desempeña también como cantante. En cuanto a sus trabajos en este ámbito, mencionamos los singles “Love score” con el grupo SIZZY, “Cute cute” y “My universe is you”.

Imposible no citar a “Just friend?”, tema incluido en el OST de Bad buddy series que acompañó la romántica historia de Pat y Pran principalmente durante los primeros episodios.

Nanon Korapat en Instagram y Twitter

Nanon Korapat también se hace presente en Instagram y Twitter. En dichas redes sociales figura respectivamente como @nanon_korapat y @mynameisnanon y acumula casi cuatro millones de seguidores combinados.

Perfil de Nanon en Instagram. Foto: captura @nanon_korapat

Perfil de Nanon en Twitter. Foto: captura @mynameisnanon

Nanon en YouTube

El famoso actor tailandés que cumple 21 años también destaca en YouTube. En su canal oficial TRIPLE N, Nanon suma 624.000 suscriptores.