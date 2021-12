F4 Thailand OST: “Who am I” traducido al español y similitud con “Paradise” de BOF

F4 Thailand, remake de Boys over flowers, es esperado por muchos fans de los dramas asiáticos. El 16 de diciembre, GMMTV publicó el vídeo oficial del OST “Who am I”, interpretado por Bright, Win, Dew y Nani y aquí presentamos un análisis de la letra y su similitud con “Paradise” de la versión coreana, Boys over flowers. Conoce cuándo ver y los horarios por países de la nueva versión de la historia de los F4 que conquistó a todo el mundo.

¿Cuándo se estrena F4 Thailand, remake de BOF?

Para alegría de los seguidores de los dramas asiáticos, F4 Thailand se estrenará el 18 de diciembre y será emitido los sábados a las 8.30 p. m. en horario de Tailandia, a través del canal GMM25.

Banner oficial de F4 Thailand presentado en el GMMTV 2021. Foto: @gmmtv

Horarios por países para ver F4 Thailand

Ver F4 Thailand: Boys over flowers en Perú, Colombia y Ecuador : 8.30 a. m.

: 8.30 a. m. Ver F4 Thailand: Boys over flowers en México, Costa Rica y Guatemala : 7.30 a. m.

: 7.30 a. m. Ver F4 Thailand: Boys over flowers en horario en Bolivia y Venezuela : 9.30 a. m.

: 9.30 a. m. Ver F4 Thailand: Boys over flowers en Chile, Argentina y Brasil : 10.30 a. m.

: 10.30 a. m. Ver F4 Thailand: Boys over flowers en España : 2.00 p. m.

: 2.00 p. m. Ver F4 Thailand: Boys over flowers en Estados Unidos (Los Ángeles) : 5.30 a. m.

: 5.30 a. m. Ver F4 Thailand: Boys over flowers en Corea del Sur: 10.30 p. m.

Actores de F4 Thailand

Actores principales de F4 Thailand. Foto: GMMTV

Vachirawit Chivaaree (Bright) es Thyme

Jirawat Sutivanisak (Dew) es Ren

Metawin Opas-iamkajorn (Win) es Kavin

Hirunkit Changkham (Nani) es M.J.

Tontawan Tantivejakul (Tú) es Gorya

F4 Thailand OST: “Who am I” traducido completo al español

Tengo todo lo que ellos desean

Estoy rodeado de aquellos a los que admiro

Esta es la vida que solo inspira

Este soy yo, este soy yo

¿Quién puede ver lo que hay en el interior?

La persona que trato de esconder

Alguien vulnerable con un corazón que se estremece

Este soy yo, este soy yo

Tan solo que duele, no hay escapatoria

Es mucho lo que reprimo

¿Quién siente lo mismo que yo?

Si pudieras ver lo que hay en el interior de mi corazón

Mira más allá de esta hermosa fachada

¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo?

No soy esa persona

Debajo de este espejismo de ensueño

Encontrarás un corazón lleno de cicatrices

Abrázame fuerte, abrázame bien

Mira en mi interior

¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo?

¿Cuántas noches he pasado solo?

¿Cuántas veces hasta la luz del amanecer?

¿Cuánto tiempo hasta que este dolor desaparezca?

Me siento demasiado solo

Alguien que se siente bien

Alguien que esté a mi lado

Alguien que pueda encender una luz

Me siento demasiado vacío

Alguien que sostenga mi mano

Alguien que permanezca hasta el final

Alguien que realmente me entienda

Alguien que no me abandone

Cuando mi corazón se debilite

Cuando mi respiración sea lenta

Libérame de este vacío

Antes de que sucumba en la desesperación

Tan solo que duele, no hay escapatoria

Es mucho lo que reprimo

¿Quién siente lo mismo que yo?

Si pudieras ver lo que hay en el interior de mi corazón

Mira más allá de esta hermosa fachada

¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo?

No soy esa persona

Debajo de este espejismo de ensueño

Encontrarás un corazón lleno de cicatrices

Abrázame fuerte, abrázame bien

Mira en mi interior

¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo?

Si pudieras ver lo que hay en el interior de mi corazón

Mira más allá de esta hermosa fachada

¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo?

No soy esa persona

Debajo de este espejismo de ensueño

Encontrarás un corazón lleno de cicatrices

Abrázame fuerte, abrázame bien

Mira en mi interior

¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo?

¿Quién soy yo?

Vídeo oficial de “Who am I” de F4 Thailand

“Who am I” de F4 Thailand y “Paradise” de BOF

El OST de F4 Thailand, “Who am I” habla sobre los tópicos de soledad y el anhelo de ser salvado por la persona amada. Por su parte, el K-drama Boys over flowers tiene como OST principal a la canción “Paradise”, la cual trata sobre dejar atrás el pasado y los malos momentos para poder demostrar el cariño al haber encontrado al ser indicado.

Aunque “Who am I” y “Paradise” se diferencia en el enfoque emocional del protagonista, ambos OST de F4 Thailand y Boys over flowers, respectivamente, coinciden en el encuentro de un ser amado como punto de reinicio en sus vidas.

Tráiler de F4 Thailand