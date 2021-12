BTS, BLACKPINK, TWICE y más en los 15 vídeos K-pop más vistos de YouTube del 2021

Los videos musicales de un grupo K-pop determinan gran parte de su popularidad en cuestión de visualizaciones, por lo que es cada vez más común que los seguidores de los idols de Corea del Sur enfoquen su atención en generar vistas en las plataformas oficiales, como es el caso de YouTube. En el 2021, los grupos consolidados como BTS, BLACKPINK y TWICE obtuvieron los videos K-pop más vistos de YouTube. ¿Quiénes más forman parte de la lista?

Los 15 videos K-pop más vistos en el 2021

15. “After school” de WEEKLY

El grupo femenino WEEKLY regresó con “After school”, cuyo video musical supera las 113 millones de reproducciones en YouTube. Este fue el primer MV de las idol K-pop en superar las 100 millones de vistas en la plataforma.

14. “Celebrity” de IU

La idol solista K-pop IU regresó con “Celebrity” y suma más de 118 millones de reproducciones en YouTube. Este fue el sexto video musical de la artista en superar las 100 millones de vistas en la plataforma.

PUEDES VER:

13. “Thunderous” de Stray Kids

El grupo masculino Stray Kids lanzó “Thunderous” como canción principal de su último álbum, No easy. El video musical generó más de 136 millones de reproducciones en YouTube. Recientemente, publicaron una canción navideña titulada “Christmas EveL”, la cual tiene 39 millones de vistas en la plataforma de víieos.

12. “Savage” de aespa

La girlband de SM Entertainment aespa presentó su más reciente éxito “Savage” como canción promocional de su primer miniálbum. El video oficial supera las 137 millones de reproducciones en YouTube.

11. “Hot sauce” de NCT Dream

La subunidad de NCT, NCT Dream, lanzó su primer álbum de estudio con la canción promocional “Hot sauce” en el 2021 y obtuvieron el primer lugar en la lista Gaon digital chart. En YouTube, el video oficial supera las 144 millones de reproducciones .

10. “Gone” de Rosé de BLACKPINK

La integrante de BLACKPINK Rosé presentó “Gone” como parte del álbum titulado -R- en su debut como solista. El video oficial alcanzó la cifra de 156 millones de reproducciones en YouTube.

9. “The feels” de TWICE

TWICE, de JYP Entertainment, estrenó en el 2021 su primer sencillo en inglés titulado “The feels”, cuyo video oficial supera las 161 millones de reproducciones en YouTube. Las idols K-pop se presentaron en vivo en el programa estadounidense The tonight show starring Jimmy Fallon como actividad promocional.

8. “Film out” de BTS

“Film out” de BTS es una canción que forma parte de su álbum recopilatorio The best, publicado en el 2021. El video musical generó más de 179 millones de reproducciones en YouTube.

7. “In the morning” de ITZY

El girlgroup de JYP Entertainment ITZY marcó tendencia en el 2021 con “In the morning”, canción también conocida como “Mafia in the morning”, la cual es sencillo promocional de su EP Guess who. El video oficial alcanzó 185 millones de reproducciones en YouTube.

6. “Next level” de aespa

El grupo de chicas más reciente de SM Entertainment, aespa, lanzó “Next level” como sencillo digital en mayo del 2021 y hasta la fecha supera 185 millones de reproducciones .

5. “Alcohol-free” de TWICE

El girlgroup de JYP Entertainment TWICE regresó con “Alcohol-free” como parte de su nuevo EP titulado “Taste of love” para alegría de sus seguidores. El video musical supera las 200 millones reproducciones en YouTube.

4. “On the ground” de Rosé de BLACKPINK

El álbum debut de Rosé como solista, -R-, tuvo como canción promocional a “On the ground”. El video oficial acumula más de 253 millones de reproducciones en YouTube hasta la fecha.

3. “LALISA” de Lisa de BLACKPINK

El debut en solitario de Lisa Manoban con “LALISA” fue un rotundo éxito en el rubro del K-pop en el 2021 y así lo demuestran las más de 376 millones de reproducciones en YouTube.

2. “Permission to dance” de BTS

Con el regreso a los conciertos presenciales, BTS promocionó su último éxito “Permission to dance” en Los Ángeles y programas como The late late show with James Corden. El video oficial supera las 397 millones de reproducciones en YouTube.

1. “Butter” de BTS